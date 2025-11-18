Brasil x Tunísia: Ancelotti avalia últimas alternativas em time quase fechado para Copa

Faltando pouco mais de seis meses para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti tem a base praticamente definida para a lista final para o Mundial. Assim, quando o Brasil entrar em campo nesta terça-feira (18), para enfrentar a Tunísia, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília), o italiano vai em busca de opções para alguns setores do time titular.

O ataque é um exemplo. Embora quase todas as vagas do setor estejam definidas. Ancelotti tem algumas dúvidas. Com Matheus Cunha garantido como titular, o treinador quer ter alternativas ao modelo de jogo atual.

— Pode ser que precisemos de uma referência como centroavante em alguns jogos, em alguns momentos da partida. Temos tempo para avaliar isso e tentar encontrar um centroavante de referência nos próximos seis meses — explicou Ancelotti.

João Pedro surge como reserva imediato, mas Ancelotti quer um jogador com uma característica diferente. Como já conhece Richarlison, Vitor Roque deve ganhar minutos diante dos tunisianos.

O treinador afirmou que vai manter o esquema com muitos jogadores chegando no ataque, mas alertou que será preciso comprometimento para que a ideia funcione.

— Deu certo o sistema com muitos na frente, mas também temos que pensar uma formação mais defensiva como plano B. Gostei do sistema (ofensivo) porque a atitude dos jogadores da frente foi boa, o trabalho que fazem no aspecto defensivo é importante para a equipe. Se não fizerem bem, temos duas opções: mudar o jogador ou o sistema — cobrou o treinador.

A situação no meio de campo está bem definida com Casemiro e Bruno Guimarães com cadeira cativa. Agora a busca de Ancelotti é para ter um substituto para Casemiro. Com aval do camisa 5, Ancelotti trouxe de volta Fabinho para esta Data Fifa. O volante, que não era convocado desde a Copa do Mundo de 2022

Fabinho, que vive boa fase na Arábia Saudita, soma 13 partidas na temporada 2025/26, todas como titular, com um gol e duas assistências. Suas estatísticas impressionam: 93% de acerto nos passes, 74% nas bolas longas, 61% de eficiência nos duelos e médias de 2,1 desarmes e 4,1 bolas recuperadas por jogo.

— Estamos trabalhando para chegar na melhor condição possível na Copa do Mundo.

Acredito que estamos numa boa linha, num bom caminho, e temos que continuar.

A verdade é que, até março, não posso ver os jogadores, mas tenho total confiança em todos os clubes, que estão trabalhando muito bem. Estamos convencidos de que os jogadores chegarão muito bem à Copa do Mundo — projeta Ancelotti.

Na defesa, duas mudanças serão feitas a partir da lesão de Gabriel Magalhães. Com a saída do zagueiro, Éder Militão volta para a zaga, com Wesley entrando na lateral direita. Na lateral esquerda, Luciano Juba pode ter alguns minutos para tentar garantir um lugar no Mundial.

— Luciano tem treinado muito bem, está mostrando todas suas qualidades. É um jogador muito bom com a bola, tem um ótimo posicionamento. Terá oportunidade de estrear contra a Tunísia e, consequentemente, mostrar condições para estar na Copa.