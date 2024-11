Luis Roberto manda forte recado a Ednaldo Rodrigues durante Brasil x Uruguai

Uma cena chamou atenção durante a transmissão de Brasil x Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. As imagens da Globo mostraram vários espaços vazios nas arquibancadas da Arena Fonte Nova para o jogo. Narrador da partida, Luis Roberto pediu diminuição do preço do ingresso.

- Quem tinha que entrar já entrou. Vou mandar um recado de novo. Presidente Ednaldo, vamos diminuir o preço dos ingressos. 400 reais o preço do ingresso, mesmo sabendo que a Seleção Brasileira, é caro demais. Precisamos ter preços mais acessíveis, presidente - comentou Luis Roberto.

Os valores dos ingressos variaram entre R$ 100,00 e R$ 800,00 no último jogo da Seleção Brasileira em território nacional, em 2024. A CBF reservou cerca de oito mil lugares para os chamados "ingressos solidários" (R$ 100), em que os torcedores doaram 2kg de alimento.

