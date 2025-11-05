Antes do jogo entre Botafogo e Vasco, nesta quarta-feira (5), Davide Ancelotti comentou a recente polêmica envolvendo seu pai. Um dia antes, no 2º Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol (FBTF), Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão protagonizaram momento considerado "deselegante e desnecessário" pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ao se colocarem contra treinadores estrangeiros na Seleção Brasileira na presença de Carlo Ancelotti.

Antes da bola rolar, o comandante do Botafogo cumprimentou de forma amistosa Fernando Diniz, do Vasco, com quem afirmou possuir boa relação. Diante de todo o contexto, o italiano foi perguntado sobre a situação.

— Eu tenho muito boa relação com todos os treinadores brasileiros aqui. Fui muito bem acolhido por todos, todos muito gentis, gente boa. E o Fernando também — afirmou Davide Ancelotti.

Relembre as falas dos treinadores

Leão foi um dos homenageados do 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF), que aconteceu na sede da CBF na terça-feira (4). O evento não foi promovido pela confederação, que apenas cedeu o espaço. Na sequência, Ancelotti ficou no palco a pedido da organização para entregar uma placa a Emerson Leão que, em seu discurso, afirmou não suportar a ideia de treinadores estrangeiros estarem no comando da Seleção.

— Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui, na frente da nossa casa (sede da CBF). Aqui não é o dono, o presidente, aqui são os atletas-presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presentes aqui. Antes eu falava que não suportaria treinador estrangeiro. Você sabe que eu já falei isso, né Zé (Mário)? E não mudo. Não mudo a minha opinião — declarou Leão.

Na sequência, foi a vez de Oswaldo de Oliveira, que seguiu caminho parecido.

— Nós temos que ter os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e quando o Ancelotti for embora depois de ser campeão, tomara que volte um treinador brasileiro ao comando da Seleção Brasileira — disse Oswaldo de Oliveira.

