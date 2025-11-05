Após polêmica com Ancelotti, Oswaldo sugere dois técnicos da Série A à Seleção

Oswaldo de Oliveira virou assunto nas redes sociais, na última terça-feira (4), após protagonizar uma fala polêmica no 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF). Na ocasião, ele defendeu a presença de técnicos brasileiros na Seleção. Diante do cenário, o Lance! perguntou para o treinador quais nomes poderiam substituir Carlo Ancelotti.

O italiano é o atual treinador do Brasil e estará a frente da equipe para a Copa do Mundo de 2026. Após a data, a permanência no cargo é incerta. Para Oswaldo, o sucessor deverá ser um técnico brasileiro. Ao apontar nomes para assumir a equipe, ele destacou os trabalhos de Dorival Júnior e Fernando Diniz.

- Fernando Diniz (sobre quem poderia assumir a Seleção). É o melhor de todos. Mas, tem vários. O próprio Dorival Júnior é excelente. Temos treiandores muito bons aqui - declarou o treinador.

A polêmica

Durante o evento 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF), Oswaldo de Oliveira defendeu a presença de técnicos brasileiros no comando Seleção. A fala aconteceu com a presença de Carlo Ancelotti, que se encontrava no local.

Além do atual treinador do Brasil, o coordenador executivo de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, o técnico da Seleção Feminina, Arthur Elias, e a coordenadora executiva da Seleção Feminina, Cris Gambaré, também participaram da abertura do evento como convidados e fizeram breves discursos. A presença não evitou o pronunciamento de Oswaldo, que viralizou nas redes sociais.

— Tomara! Inshallah nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes. Mas é claro, quando o Ancelotti for embora, depois de ser campeão, ano que vem, que volte a ter um treinador brasileiro — disse o treinador, antes de completar.

— Sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na Seleção. Mas eu confesso a vocês: não tem jeito, tem que ser um estrangeiro. Então eu torci para ser esse senhor, Carlo Ancelotti. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti. Pelo jogador que foi e pelo treinador que é. Treinador de títulos, um cara que trabalhou com todos os jogadores brasileiros na Europa. Todo mundo jogou com ele — concluiu.

Ao Lance!, Oswlado de Oliveira afastou qualquer indício de polêmica referente a fala e protagonizou um novo posicionamento. Veja abaixo:

- O grande problema são as edições mal-intencionadas. Eu fiz um discurso de 12 minutos. A pergunta que me foi feita foi sobre a situação atual do treinador brasileiro, e eu sou defensor que os clubes e a Seleção tenham técnicos brasileiros. Falei isso e no final disse que se tiver que vir um estrangeiro, que venha o Ancelotti, que é o um dos maiores de todos os tempos. Espero que ele seja campeão da Copa do Mundo, e quando ele sair, que um brasileiro fique no lugar dele. Fernando Diniz é o melhor de todos. Dorival Júnior é excelente também - disse Oswaldo.