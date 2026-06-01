Souza manda recado a Enzo Díaz em derrota do São Paulo: 'Não é queimada'

O São Paulo perdeu para o Remo por 1 a 0, na noite deste domingo (31), em jogo válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o ídolo Tricolor, Souza, publicou um vídeo criticando a atuação dos atletas e cobrou Enzo Díaz, lateral-esquerdo do São Paulo, que entregou a posse de bola no gol dos mandantes.

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Ex-jogador do São Paulo, Souza, disparou contra desempenho negativo do clube diante do Remo (Foto: Divulgação)

Declaração de Souza, ídolo do São Paulo

Utilizando suas redes sociais, o ex-jogador mencionou o gosto amargo da derrota no final para o Remo. O mesmo criticou a decisão de Enzo Díaz, e o péssimo desempenho da equipe durante o confronto:

- Adivinha se o São Paulo ia decepcionar, estava tudo bem. São Paulo em campo, não tem placar em branco. O Enzo espera o cara chegar em cima dele pra rifar a bola, não é queimada, infeliz! A bola está no teu pé, chuta logo para frente. Depois muitos jogadores ficam mandando recado pedindo para não aparecer no CT (Centro de Treinamento), como se eu fosse aparecer lá. Vocês me veem todo dia aí no CT, tem muito quadro meu na parede, se quiser falar comigo, fala com o quadro aí! - apontou Souza.

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Posteriormente, Souza, que tem um conflito interno com alguns diretores de futebol do São Paulo, disparou uma indireta aos responsáveis pela administração do clube:

- Será que eu posso reclamar de alguma coisa agora, ou vou continuar falando besteira, senhores dirigentes do São Paulo? Vocês não querem que falamos de vocês, querem que a gente fale: "deitamos hoje no time do Remo, jogamos pra caramba". Que time lazarento, estava tudo bem meu domingo. Vi falando que vai ter uma janela, tem que abrir uma porteira pra trazer um monte de jogador, só uma janela não vai resolver - disparou o ex-atleta

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Como foi o jogo

O jogo começou equilibrado para ambos os lados. A primeira oportunidade mais perigosa da partida surgiu aos 20 minutos, em finalização de Artur defendida por Ivan, goleiro do Remo. O lance impulsionou o Tricolor, que passou a crescer no jogo. Nos minutos finais da primeira etapa entre Remo e São Paulo, Artur arriscou mais uma, novamente defendida pelo goleiro do time paraense - sendo os dois destaques do primeiro tempo.

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O segundo tempo marcou o retorno de Marcos Antonio, que estava lesionado e não atuava há mais de um mês. Após ficar fora por 12 partidas, o volante entrou aos 16 minutos e conseguiu dar mais fluidez ao meio-campo do São Paulo contra o Remo, em um momento no qual a partida estava truncada e com dificuldades de criação para os dois lados. Nos acréscimos, o Remo abriu o placar no Mangueirão. Após cruzamento na área, a defesa do São Paulo afastou mal e a bola sobrou para Marcelinho, que finalizou cruzado. O Tricolor reclamou, mas a arbitragem validou.

O lance capital da partida aconteceu nos acréscimos do segundo tempo. Após cruzamento na área, a defesa do São Paulo afastou mal e a bola sobrou para Marcelinho, que bateu cruzado, rasteiro, sem chances para Rafael, garantindo a vitória do Remo contra o São Paulo no Mangueirão.

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