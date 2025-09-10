Em entrevista à ESPN após o jogo da Seleção Brasileira em El Alto, na Bolívia, o zagueiro do Cruzeiro deu um relato que fugiu do esperado. Diferente de seus companheiros que relataram extremo cansaço e desgaste após o jogo, Fabrício Bruno confessou estar "tranquilaço" e minimizou os impactos da altitude.

- Terminei o jogo bem. Não senti tudo o que é falado pela altitude. Sou um atleta muito privilegiado fisicamente. Terminei o jogo bem, sigo bem. Agora tenho um jogo super importante pelo meu clube (Cruzeiro x Atlético-MG). Estou tranquilaço - confessou.

Nesta quinta-feira (11), o Cruzeiro enfrenta o Atlético-MG e tem em Fabrício Bruno uma peça chave para garantir a classificação as semifinais da Copa do Brasil.

Para a alegria dos torcedores da Raposa, apesar dos 90 minutos disputados em uma altitude superior a 4 mil metros, Fabrício Bruno não sentiu a má fama da altitude boliviana e superou com tranquilidade o desafio do jogo.

Outra boa notícia ficou no banco. Apesar de estar entre os relacionados, Kaio Jorge não entrou em campo na derrota por 1 a 0 contra a Bolívia e evitou maiores desgastes.

Contra o Atlético-MG, fator casa atrapalha Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, terá um tabu a desafiá-lo no clássico contra o Atlético-MG, quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão, na partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na Arena MRV, a Raposa não vence o rival desde 2021.

Desde a última vitória, foram seis confrontos, com dois empates e quatro vitórias atleticanas.

Contudo, apesar da marca negativa, o Cruzeiro apoia-se na tranquilidade do resultado construído no jogo de ida, na Arena MRV. Com gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge, a Raposa venceu fora de casa por 2 a 0 e agora pode perder por um gol de diferença e, ainda assim, garantir a classificação.