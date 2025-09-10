Cruzeiro x Atlético-MG terá dois técnicos estrangeiros pela oitava vez

No clássico desta quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão, pelas quartas de final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético-MG serão comandados por dois treinadores estrangeiros. De um lado o venezuelano naturalizado português Leonardo Jardim. Do outro, o argentino Jorge Sampaoli, que estreia no clube alvinegro. Será a oitava vez que o confronto terá técnicos de fora do Brasil em ambas as equipes – algo que se intensificou nas últimas temporadas mas que já havia ocorrido nos anos 1950.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A primeira vez que Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentaram com treinadores estrangeiros foi em 7 de agosto de 1955, pelo Campeonato Mineiro. A Raposa era dirigida pelo argentino Filpo Nuñez, que trabalhava pela primeira vez numa equipe brasileira e que ganharia fama comandando a Academia do Palmeiras nos anos 1960.

O técnico do Galo era o uruguaio Ricardo Diez, que passou a maior parte da carreira no futebol mineiro. O Atlético-MG derrotou o Cruzeiro por 2 a 1, no Estádio Independência.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Nos últimos anos, com a “moda” de os clubes brasileiros importarem treinadores estrangeiros, o confronto entre gringos no clássico mineiro se tornou comum. Desde 2022, foram duas partidas por ano com técnicos de fora do país em ambos os lados no clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, o que deve se repetir em 2025, já que as duas equipes voltam a se enfrentar em meados de outubro, pelo returno do Brasileirão.

Em 2022, os dois duelos pelo Campeonato Mineiro tiveram o uruguaio Paulo Pezzolano no comando do Cruzeiro e o argentino Antonio “Turco” Mohamed no lado atleticano. O Galo venceu as duas partidas, no Mineirão: 2 a 1 pela primeira fase, quando Pezzolano estava suspenso e o auxiliar e conterrâneo Martín Varini ficou à beira do campo, e 3 a 1 na decisão em jogo único.

continua após a publicidade

O uruguaio Paulo Pezzolano trabalhou em três clássicos mineiros (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Em 2023, Pezzolano comandou o Cruzeiro em mais um clássico: o empate por 1 a 1, na Arena Independência, pela primeira fase do Campeonato Mineiro. O Atlético-MG já era comandado por outro estrangeiro: o argentino Eduardo Coudet.

No confronto pelo turno do Brasileiro, quem havia trocado de estrangeiro no comando da equipe era o Cruzeiro, agora dirigido pelo português Pedro Miguel Marques da Costa Fillipe, o Pepa. O Atlético-MG, ainda sob o comando de Coudet, venceu por 1 a 0, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).

➡️Clássico Cruzeiro x Atlético-MG, pela Copa do Brasil, terá árbitro estreante

No ano passado, o clássico mineiro teve, pela primeira vez, dois compatriotas estrangeiros se enfrentando: Nicolás Larcamón no lado cruzeirense e Gabriel Milito no atleticano, ambos argentinos. As duas partidas foram pela decisão do Campeonato Mineiro. No primeiro jogo, na Arena MRV, na estreia de Milito no Atlético-MG, houve empate por 2 a 2. No segundo jogo, no Mineirão, o time alvinegro venceu por 3 a 1 e ficou com a taça. A perda do título mineiro causou a queda de Larcamón no Cruzeiro.

Gabriel Milito estreou no Atlético-MG num clássico contra o Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Veja a relação dos clássicos Atlético-MG x Cruzeiro com dois técnicos estrangeiros: