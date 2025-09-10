menu hamburguer
Eric Faria faz avaliação do trabalho de Ancelotti na Seleção Brasileira

Brasil terminou em quinto lugar nas Eliminatórias

eric faria2
imagem cameraEric Faria fez avaliação do trabalho de Ancelotti na Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/Globo)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
04:35
O jornalista Eric Faria fez uma avaliação do início de trabalho de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. A análise do comunicador aconteceu após a derrota do Brasil para a Bolívia por 1 a 0, da última terça-feira (9), fora de casa, em El Alto, na altitude de 4.100 metros, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Durante o programa "Troca de Passes", dos canais Sportv, o comunicador se mostrou preocupado com o futuro da Seleção Brasileira. Eric Faria comentou que, até o momento, não viu uma grande evolução da equipe nacional sob o comando do consagrado treinador italiano.

- O que temos que tirar dessas Eliminatórias? Que o Brasil fez um torneio muito ruim. E mesmo com o Ancelotti, vi uma empolgação de muita gente, que não concordo. Tirando esse jogo (contra a Bolívia), não vi nada muito diferente do que a gente viu com o Dorival Júnior e com o Fernando Diniz. Um pouco melhor aqui ou ali, e tal, mas assim, não vi grandes mudanças e transformações - disse o comentarista, antes de completar.

- Os outros três jogos que o Ancelotti fez, tirando esse, foram 0 a 0 com o Equador, em Guayaquil, onde o Brasil jogou bem mal. Os outros dois adversários em casa, o Paraguai 1 a 0, e o Chile, bom, perdeu até para a Bolívia em casa. Tem muito trabalho a ser feito. A geração é boa, o treinador é experiente, mas se for olhar agora, temos nada ou bem pouco para disputar uma Copa do Mundo - concluiu.

Como foi a derrota da Seleção Brasileira?

Texto por: Márcio Dolzan

Na véspera do jogo, Carlo Ancelotti dissera que não conhecia os efeitos da altitude, mas que a comissão técnica da Seleção o estava municiando com todo tipo de informação. A programação da equipe também foi diferente, sendo que o Brasil chegou à Bolívia menos de quatro horas antes de a bola rolar. A ideia era fazer com que os jogadores sentissem o mínimo possível.

Mas os primeiros 50 minutos de jogo demonstraram que, mesmo com todos os cuidados prévios, a Seleção Brasileira não parecia preparada para enfrentar os bolivianos. Porque apenas eles jogaram.

Foram 15 chutes a gol, ante apenas quatro do Brasil. Alisson, um dos únicos dois titulares do time — Bruno Guimarães foi o outro —, foi quem mais trabalhou entre todos os jogadores da Seleção.

A demonstração inequívoca de que os comandados de Carlo Ancelotti estavam com o pé no freio também veio de Alisson, que toda vez que estava com a bola retardava ao máximo para colocá-la em jogo.

No ataque, Samuel Lino desistiu de buscar um lançamento em profundidade pela esquerda para poupar fôlego, enquanto Luiz Henrique, que na quinta-feira passada entrara no segundo tempo no Maracanã e construiu dois gols em arrancadas, dessa vez não conseguiu vencer nenhum duelo na direita no primeiro tempo.

Mas, apesar de estar bem à vontade, a Bolívia só conseguiu abrir o marcador de pênalti, nos acréscimos e com o auxílio do VAR. Aos 48, o árbitro chileno Cristian Garay foi chamado ao monitor e assinalou pênalti de Bruno Guimarães. Miguelito cobrou e Alisson chegou a tocar na bola, mas ela morreu no fundo da rede.

No segundo tempo, o Brasil voltou com mais atitude diante da Bolívia. Àquela altura, os bolivianos garantiam uma vaga na repescagem graças à derrota parcial da Venezuela para a Colômbia. Foi quando Ancelotti decidiu mexer no time, aos 15.

De uma só vez, entraram Marquinhos, Estêvão, Raphinha e João Pedro. Pouco a pouco, a Seleção começou a se insinuar sobre a Bolívia. O Brasil foi ganhando campo e as chances de gol, ainda que timidamente, começaram a surgir, quase sempre em chutes de média distante. Mas o tempo foi passando e o Brasil cansando. No fim, o placar foi mesmo 1 a 0.

Vitória garantiu Bolívia na repescagem da Copa do Mundo de 2026
Vitória garantiu da Bolívia sobre o Brasil a garantiu na repescagem da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Daniel Miranda/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

