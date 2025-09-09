Presidente da CBF reclama de atitudes na Bolívia: ‘Várzea’

A derrota da Seleção Brasileira por 1 a 0 para a Bolívia, em El Alto, pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, não foi marcada apenas pelo resultado dentro de campo. Após o apito final, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, fez duras críticas à forma como a delegação brasileira foi recebida no país vizinho. O dirigente classificou o episódio como inaceitável e pediu providências à Conmebol.

- Viemos para jogar futebol, e o que nós vimos desde a nossa chegada foi um antijogo, mesmo com essa altitude, 4 mil metros. Jogamos contra a arbitragem, jogamos contra a polícia, jogamos contra os gandulas, tirando as bolas de campo, puxando as bolas, colocando bolas dentro de campo. Então, me desculpe a palavra, mas uma verdadeira várzea hoje, é o que nós não esperamos para o futebol mundial, nem para o futebol sul-americano - afirmou Xaud, em entrevista ao site "ge.com".

O dirigente destacou que, além da já conhecida dificuldade de atuar em grandes altitudes, a Seleção enfrentou um ambiente hostil que, segundo ele, comprometeu a integridade da partida. Para Xaud, o Brasil jogou “com 14 homens dentro de campo contra uma seleção”. Ele garantiu que a entidade nacional pretende formalizar uma denúncia junto à Conmebol.

Segundo o presidente da CBF, houve registros de condutas inadequadas não apenas dentro do gramado, mas também fora dele.

- Polícia truculenta com toda a equipe, com toda a comissão técnica, então é o que a gente não espera. Nós recebemos no Brasil todas as seleções muito bem, nós abraçamos as seleções, nós colocamos tudo à disposição deles, enquanto nós vamos jogar fora do Brasil, principalmente aqui, chega a ser até absurdo a recepção que nós temos aqui - disse.

Xaud concluiu reforçando a necessidade de que o episódio não se repita em competições futuras.

- Fica a minha indignação e eu espero que a Conmebol tome providências, a gente espera que isso não aconteça mais e nós vamos formalizar tudo - finalizou.

Com a vitória sobre a Seleção Brasileira, a Bolívia conseguiu avançar para disputar a repescagem por uma vaga na Copa do Mundo. Venezuela, Peru e Chile estão eliminados do Mundial.

