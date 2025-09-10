Web vai a loucura com atuação de Luis Suárez, da Colômbia; ‘Fez jus ao nome’

Mesmo classificada para a próxima Copa do Mundo, a Colômbia não tomou conhecimento e atropelou a Venezuela na última rodada das Eliminatórias, nesta terça-feira (9). Com direito a quatro gols do atacante Luis Suárez, a goleada por 6 a 3 acabou com o sonho da classificação venezuelana para os playoffs.

Em uma partida eletrizante, os donos da casa chegaram a ficar na frente do placar em duas oportunidades. A vitória era fundamental para manter vivo o sonho de uma classificação para os playoffs. No entanto, com a vitória da Bolívia contra o Brasil, somado ao atropelo colombiano, tiraram qualquer esperança de disputar uma Copa do Mundo.

Dono do jogo, o atacante Luis Suárez, homônimo do astro uruguaio, marcou quatro vezes na goleada por 6 a 3. Mina e Córdoba completaram para os colombianos. Os torcedores usaram as redes sociais para destacar a atuação do atacante colombiano. Para um deles, a atuação contra a Venezuela foi digna de Ronaldo Fenômeno. Confira abaixo.

Tradução: Luis Javier "o predador de Lisboa" Suárez Charris. Quatro gols, o primeiro colombiano a marcar quatro em uma partida de eliminatórias. E que eles contem como quiserem!

Tradução: Luis Suarez no estilo Ronaldo Nazario deixa a Venezuela sem a Copa do Mundo de 2026.

Trunks como Duran tomaram seu lugar e hoje eu interpreto Lorenzo, que deu um passo à frente para ser o 9 titular da Colômbia. JOGADOR

Tradução: Literalmente, ele fundiu Luis Suárez, do Barcelona, ​​com o Falcao de 2012.

Tradução: Luis Suarez fez jus ao seu nome hoje.

Tradução: Como amo este plantel, viva a Colômbia, viva Luis Suárez.

Com a vitória, a Colômbia encerrou a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, na 3ª posição, com 28 pontos somados. A equipe agora fará uma série de amistosos para se preparar para a competição que acontece no México, Canadá e Estados Unidos.

Luis Suárez comemora o quarto gol contra a Venzuela (Foto: Juan BARRETO / AFP)

