menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Web vai a loucura com atuação de Luis Suárez, da Colômbia; ‘Fez jus ao nome’

Atacante marcou quatro vezes contra a Venezuela, nesta terça-feira (9)

imagem cameraLuis Suárez comemora o quarto gol contra a Venzuela (Foto: Juan BARRETO / AFP)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
04:50
  • Matéria
  • Mais Notícias

Mesmo classificada para a próxima Copa do Mundo, a Colômbia não tomou conhecimento e atropelou a Venezuela na última rodada das Eliminatórias, nesta terça-feira (9). Com direito a quatro gols do atacante Luis Suárez, a goleada por 6 a 3 acabou com o sonho da classificação venezuelana para os playoffs.

continua após a publicidade

➡️Jornalistas reagem à colocação da Seleção nas Eliminatórias: ‘Bizarro’

Em uma partida eletrizante, os donos da casa chegaram a ficar na frente do placar em duas oportunidades. A vitória era fundamental para manter vivo o sonho de uma classificação para os playoffs. No entanto, com a vitória da Bolívia contra o Brasil, somado ao atropelo colombiano, tiraram qualquer esperança de disputar uma Copa do Mundo.

Dono do jogo, o atacante Luis Suárez, homônimo do astro uruguaio, marcou quatro vezes na goleada por 6 a 3. Mina e Córdoba completaram para os colombianos. Os torcedores usaram as redes sociais para destacar a atuação do atacante colombiano. Para um deles, a atuação contra a Venezuela foi digna de Ronaldo Fenômeno. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Tradução: Luis Javier "o predador de Lisboa" Suárez Charris. Quatro gols, o primeiro colombiano a marcar quatro em uma partida de eliminatórias. E que eles contem como quiserem!

Tradução: Luis Suarez no estilo Ronaldo Nazario deixa a Venezuela sem a Copa do Mundo de 2026.

Trunks como Duran tomaram seu lugar e hoje eu interpreto Lorenzo, que deu um passo à frente para ser o 9 titular da Colômbia. JOGADOR

Tradução: Literalmente, ele fundiu Luis Suárez, do Barcelona, ​​com o Falcao de 2012.

Tradução: Luis Suarez fez jus ao seu nome hoje.

Tradução: Como amo este plantel, viva a Colômbia, viva Luis Suárez.

Com a vitória, a Colômbia encerrou a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, na 3ª posição, com 28 pontos somados. A equipe agora fará uma série de amistosos para se preparar para a competição que acontece no México, Canadá e Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Luis Suárez comemora o quarto gol contra a Venzuela (Foto: Juan BARRETO / AFP)

Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo:

  1. Estados Unidos (país-sede)
  2. México (país-sede)
  3. Canadá (país-sede)
  4. Japão
  5. Nova Zelândia
  6. Irã
  7. Argentina
  8. Uzbequistão
  9. Coreia do Sul
  10. Jordânia
  11. Austrália
  12. Brasil
  13. Equador
  14. Uruguai
  15. Colômbia
  16. Paraguai
  17. Marrocos
  18. Tunísia

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias