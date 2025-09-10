Web vai a loucura com atuação de Luis Suárez, da Colômbia; ‘Fez jus ao nome’
Atacante marcou quatro vezes contra a Venezuela, nesta terça-feira (9)
- Matéria
- Mais Notícias
Mesmo classificada para a próxima Copa do Mundo, a Colômbia não tomou conhecimento e atropelou a Venezuela na última rodada das Eliminatórias, nesta terça-feira (9). Com direito a quatro gols do atacante Luis Suárez, a goleada por 6 a 3 acabou com o sonho da classificação venezuelana para os playoffs.
Eliminatórias para a Copa do Mundo têm emoção até o fim com disputa por repescagem
Futebol Internacional
Melhores momentos: Brasil sofre com altitude, perde para Bolívia e termina em 5º nas Eliminatórias
Seleção Brasileira
Desempenho de Haaland pelas Eliminatórias espanta web: ‘Maior atuação no século XXI’
Fora de Campo
➡️Jornalistas reagem à colocação da Seleção nas Eliminatórias: ‘Bizarro’
Em uma partida eletrizante, os donos da casa chegaram a ficar na frente do placar em duas oportunidades. A vitória era fundamental para manter vivo o sonho de uma classificação para os playoffs. No entanto, com a vitória da Bolívia contra o Brasil, somado ao atropelo colombiano, tiraram qualquer esperança de disputar uma Copa do Mundo.
Dono do jogo, o atacante Luis Suárez, homônimo do astro uruguaio, marcou quatro vezes na goleada por 6 a 3. Mina e Córdoba completaram para os colombianos. Os torcedores usaram as redes sociais para destacar a atuação do atacante colombiano. Para um deles, a atuação contra a Venezuela foi digna de Ronaldo Fenômeno. Confira abaixo.
Tradução: Luis Javier "o predador de Lisboa" Suárez Charris. Quatro gols, o primeiro colombiano a marcar quatro em uma partida de eliminatórias. E que eles contem como quiserem!
Tradução: Luis Suarez no estilo Ronaldo Nazario deixa a Venezuela sem a Copa do Mundo de 2026.
Trunks como Duran tomaram seu lugar e hoje eu interpreto Lorenzo, que deu um passo à frente para ser o 9 titular da Colômbia. JOGADOR
Tradução: Literalmente, ele fundiu Luis Suárez, do Barcelona, com o Falcao de 2012.
Tradução: Luis Suarez fez jus ao seu nome hoje.
Tradução: Como amo este plantel, viva a Colômbia, viva Luis Suárez.
Com a vitória, a Colômbia encerrou a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, na 3ª posição, com 28 pontos somados. A equipe agora fará uma série de amistosos para se preparar para a competição que acontece no México, Canadá e Estados Unidos.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo:
- Estados Unidos (país-sede)
- México (país-sede)
- Canadá (país-sede)
- Japão
- Nova Zelândia
- Irã
- Argentina
- Uzbequistão
- Coreia do Sul
- Jordânia
- Austrália
- Brasil
- Equador
- Uruguai
- Colômbia
- Paraguai
- Marrocos
- Tunísia
- Matéria
- Mais Notícias