IA crava quem avança às semifinais em Corinthians x Athletico-PR

Com gol de Gui Negão, o Corinthians venceu o Athletico-PR por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com a vantagem no placar, o Timão defende a classificação às semifinais diante de sua torcida, nesta quarta-feira (10). A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.
De olho nisso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do ‘X’, cravar o resultado da segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil. Confira.
Jogando com a vantagem, a IA destacou que o Corinthians deve jogar nos erros do adversário, controlando o ritmo da partida e explorando a velocidade de seu ataque. Segundo ela, a postura defensiva da equipe pode dificultar as investidas do Athletico-PR em busca de uma virada.
De acordo com a ferramenta, a expectativa é de um jogo pegado, com poucos gols. Apostando em uma probabilidade no confronto, a IA apontou uma vantagem de 55% para a vitória do Corinthians, 25% para um empate e apenas 20% para uma vitória da equipe paranaense.
Antes de finalizar, a inteligência artificial ressaltou que caso o Furacão consiga implementar uma pressão inicial, pode mudar o rumo do confronto. O palpite final da ferramenta foi 1 a 0 para o Corinthians.
Corinthians x Athletico-PR
Com a vantagem por um gol de diferença, o Timão decide em casa a classificação para às semifinais da Copa do Brasil. A equipe recebe o Athletico-PR, às 21h30, na Neo Química Arena. O vencedor do confronto encara quem avançar no jogo entre Cruzeiro x Atlético-MG.
