Seleção Brasileira

Ancelotti convoca Seleção Brasileira de eSports para Mundial de Fifa

Competição será disputa em Riade, capital da Arábia Saudita, em dezembro

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 01/11/2025
11:40
Carlo Ancelotti na derrota da Seleção Brasileira (Foto: Yuichi YAMAZAKI/ AFP)
imagem cameraCarlo Ancelotti na derrota da Seleção Brasileira (Foto: Yuichi YAMAZAKI/ AFP)
A convocação da Seleção Brasileira de eSports para o Mundial de FIFAe 2025 foi anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti na última sexta-feira (31). A competição será realizada entre os dias 10 e 19 de dezembro, em Riade, capital da Arábia Saudita.

Bicampeão da competição, o Brasil conquistou os títulos em 2022 e 2023. Além da presença do técnico italiano, o anúncio dos convocados contou também com a participação de Rodrigo Caetano, coordenador executivo das Seleções masculinas.

A preparação antes da viagem para a Arábia Saudita será feita na Granja Comary, no Rio de Janeiro, entre os dias 2 e 5 de dezembro, com o objetivo de realizar os últimos ajustes e fortalecer o entrosamento do grupo.

O movimento de trazer a dupla para a convocação faz parte de uma ação de incentivo da CBF aos eSports. Ao todo, o Brasil está classificado para disputar as seguintes categorias:

eFootball Console

  • Henrykinho (Imperial eSports - Brasil)
  • João Victor (Onic - Indonésia)

eFootball Mobile

  • Juninho (Eagle X - Malásia)
  • Thiago Avaré - técnico (Imperial eSports - Brasil)

Rocket League

  • LOSTT (Furia eSports - Brasil)
  • YANXNZ (Furia eSports - Brasil)
  • SWIFTT (Furia eSports - Brasil)
  • BRUNOVISQUI - técnico (Furia eSports - Brasil)
Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano
O técnico Carlo Ancelotti e diretor Rodrigo Caetano participaram da convocação da Seleção Brasileira de eSports na última sexta-feira (31), para o Mundial de FIFAe, que será disputado em Riade, na Arábia Saudita (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

