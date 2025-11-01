Ancelotti convoca Seleção Brasileira de eSports para Mundial de Fifa
Competição será disputa em Riade, capital da Arábia Saudita, em dezembro
A convocação da Seleção Brasileira de eSports para o Mundial de FIFAe 2025 foi anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti na última sexta-feira (31). A competição será realizada entre os dias 10 e 19 de dezembro, em Riade, capital da Arábia Saudita.
Bicampeão da competição, o Brasil conquistou os títulos em 2022 e 2023. Além da presença do técnico italiano, o anúncio dos convocados contou também com a participação de Rodrigo Caetano, coordenador executivo das Seleções masculinas.
A preparação antes da viagem para a Arábia Saudita será feita na Granja Comary, no Rio de Janeiro, entre os dias 2 e 5 de dezembro, com o objetivo de realizar os últimos ajustes e fortalecer o entrosamento do grupo.
O movimento de trazer a dupla para a convocação faz parte de uma ação de incentivo da CBF aos eSports. Ao todo, o Brasil está classificado para disputar as seguintes categorias:
eFootball Console
- Henrykinho (Imperial eSports - Brasil)
- João Victor (Onic - Indonésia)
eFootball Mobile
- Juninho (Eagle X - Malásia)
- Thiago Avaré - técnico (Imperial eSports - Brasil)
Rocket League
- LOSTT (Furia eSports - Brasil)
- YANXNZ (Furia eSports - Brasil)
- SWIFTT (Furia eSports - Brasil)
- BRUNOVISQUI - técnico (Furia eSports - Brasil)
