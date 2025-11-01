A convocação da Seleção Brasileira de eSports para o Mundial de FIFAe 2025 foi anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti na última sexta-feira (31). A competição será realizada entre os dias 10 e 19 de dezembro, em Riade, capital da Arábia Saudita.

Bicampeão da competição, o Brasil conquistou os títulos em 2022 e 2023. Além da presença do técnico italiano, o anúncio dos convocados contou também com a participação de Rodrigo Caetano, coordenador executivo das Seleções masculinas.

A preparação antes da viagem para a Arábia Saudita será feita na Granja Comary, no Rio de Janeiro, entre os dias 2 e 5 de dezembro, com o objetivo de realizar os últimos ajustes e fortalecer o entrosamento do grupo.

O movimento de trazer a dupla para a convocação faz parte de uma ação de incentivo da CBF aos eSports. Ao todo, o Brasil está classificado para disputar as seguintes categorias:

eFootball Console

Henrykinho (Imperial eSports - Brasil)

João Victor (Onic - Indonésia)

eFootball Mobile

Juninho (Eagle X - Malásia)

Thiago Avaré - técnico (Imperial eSports - Brasil)

Rocket League

LOSTT (Furia eSports - Brasil)

YANXNZ (Furia eSports - Brasil)

SWIFTT (Furia eSports - Brasil)

BRUNOVISQUI - técnico (Furia eSports - Brasil)

O técnico Carlo Ancelotti e diretor Rodrigo Caetano participaram da convocação da Seleção Brasileira de eSports na última sexta-feira (31), para o Mundial de FIFAe, que será disputado em Riade, na Arábia Saudita (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

