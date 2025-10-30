menu hamburguer
Rossi na Seleção Brasileira? Filipe Luís repercute a possibilidade

Treinador do Flamengo foi questionado se enxerga Rossi no grupo de Ancelotti

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
15:56
Rossi defendendo pênalti em Estudiantes x Flamengo
Rossi defendendo pênalti em Estudiantes x Flamengo (Foto: Luis ROBAYO/AFP)
Agustín Rossi foi um dos grandes responsáveis pela classificação do Flamengo para mais uma final da Copa Libertadores e recebeu elogios de Filipe Luís. O goleiro argentino, que está desde 2023 no clube da Gávea, vem sendo alvo de rumores sobre um possível processo de se naturalizar brasileiro e o treinador rubro-negro repercutiu o tema.

Após o empate em 0 a 0 com o Racing, Filipe Luís foi questionado por um repórter argentino sobre uma eventual naturalização de Rossi e o que acharia de o ver na Seleção Brasileira. O treinador do Flamengo vê a situação como complicada:

"Imagina um argentino jogar um Mundial pelo Brasil? Não vejo [risos]. Mas tem nível. Eu sinceramente não vejo nunca um argentino de nascimento vestindo a camisa da seleção. Mas, claro, tem todo o direito de se naturalizar", respondeu o treinador.

Rossi comemora classificação do Flamengo para a final da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Rossi comemora classificação do Flamengo para a final da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Carreira de Rossi até o Flamengo

Revelado pelo Chacarita Juniors, Rossi passou pelo Estudiantes e teve grande destaque no Boca Juniors, num período entre 2020 e 2022. O goleiro também atuou por um curto período no Al-Nassr, junto de Cristiano Ronaldo, antes de acertar com o Flamengo, em julho de 2023. Além disso, fez parte da seleção argentina sub-20, mas não possui partidas pela principal. Aos 30 anos, Rossi atinge, talvez, o ápice da sua carreira com o reconhecimento dos rubro-negros rumo a mais uma decisão de Libertadores.

