Copa de Pelada chega ao fim com emoção dos pênaltis e ex-craques campeões

A Copa de Pelada 2025, maior evento familiar de futebol amador do Brasil, chegou ao fim neste sábado (1º). E o último dia reservou emoções até o instante final. Logo pela manhã, o time do América Brasília, capitaneado pelo ex-atacante Donizete pantera, ganhou a categoria para quem tem mais de 60 anos. O Pantera marcou o último gol do 3 a 1.

continua após a publicidade

— Eu machuquei no primeiro jogo, mas não falei para ninguém para não atrapalhar os meninos. Estou muito feliz de poder vê-los comemorar — falou Donizete, ao Lance!, logo depois do título.

Ex-zagueiro do tetra analisa chegada de Ancelotti e pressão pela conquista da Copa

Na sequência, na categoria 50+, o vencedor foi o time do Braunaço, que tinha Washington, o Coração Valente, no comando do ataque.

Aí a disputa ficou ainda mais intensa e as últimas duas finais foram decididas nos pênaltis. Na categoria 40+, o time Amigos do Bala ganhou nos pênaltis por 3 a 2 após empate por 1 a 1 com o Paisano. A equipe contou com os ex-atleticanos Diego Tardelli e Leandro Donizete na campanha do título.

continua após a publicidade

E no último jogo do dia, na categoria livre, a equipe Mundolar comemorou ao bater o Sambapop por 2 a 1 nos pênaltis.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O torneio reuniu 28 times divididos em quatro categorias – Livre, 40+, 50+ e 60+. Já consolidada nacionalmente, a competição tem um ambiente festivo impulsionado pela presença de ex-jogadores profissionais e influenciadores e proporciona intensa integração entre diferentes gerações do esporte.​

Na categoria Livre, os craques incluem Michel Bastos, Rodrigo Arroz, Leandro Donizete e Thiago Coimbra, filho do lendário Zico. A 40+ traz nomes renomados como Diego Tardelli, Fábio Santos, Alecsandro, Nilmar, Washington, Jorge Wagner, André Santos e outros. Já a 50+ conta com Amaral, Athirson, Ricardinho, Edmílson, Ruy Cabeção e Gamarra. Por fim, a 60+ destaca figuras como Henrique Etges, Donizete Pantera e Márcio Santos. O equilíbrio competitivo é garantido pelo sistema de categorias etárias, promovendo disputas equilibradas e acessíveis.​

continua após a publicidade

Disputada todos os anos, a Copa de Pelada tornou-se referência esportiva, agregando atletas, ex-craques, artistas e famílias no mesmo campo e proporcionando momentos inesquecíveis que vão além do resultado final das partidas.