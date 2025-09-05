Europeus exaltam dupla da Seleção Brasileira: ‘Revolucionaram’

Não só Carlo Ancelotti, que foi tido como o responsável por 'devolver o sorriso ao Brasil', ganhou destaque nos principais jornais da Europa. A dupla da Seleção Brasileira Estêvão e Luiz Henrique também tiveram notoriedade mundo afora.

Recém-chegado ao Chelsea, Estêvão foi o responsável por marcar o primeiro gol da Seleção Brasileira na partida contra o Chile. Inclusive, foi a primeira vez que o jovem de 18 anos balançou as redes vestindo a Amarelinha. O feito foi destacado pelos jornais "Marca" e "AS", ambos da Espanha.

— Ancelotti decidiu apostar totalmente na qualidade . Em sua estreia no Maracanã, começou com quatro atacantes e um plano claro: passar a bola para eles rapidamente, deixá-los mostrar o quão bons são e deixá-los decidir o jogo. Deu certo, Estevão marcou seu primeiro gol pela Canarinha e Carletto sorriu . Seu Brasil está começando a entrar em forma (...) Raphinha correu, tentou superar Vigouroux , e Estevão finalizou o rebote com um chute de bicicleta para marcar seu primeiro gol com a camisa amarela — escreveu o "Marca".

Estêvão foi destaque na página principal do jornal "AS", da Espanha (Foto: Reprodução)

— Ancelotti está começando a fazer mudanças na equipe, e isso fica evidente. O único problema foi a falta de garra no início, que quase levou a equipe ao desespero antes de Estêvão abrir o placar (...) Estêvão , que tem brilhado pelo Chelsea até aqui, levou para casa o prêmio pelo gol em uma fantástica ação coletiva que culminou em um habilidoso chute de bicicleta em cima da linha quando o time começava a ter problemas devido à falta de gols — destacou o "AS".

O "A Bola", de Portugal, também exaltou o primeiro gol de Estêvão pela Seleção Brasileira ao escrever que "apesar de a seleção de Carlo Ancelotti já estar garantida na competição, não desiludiu os milhares de torcedores presentes no Maracanã e o primeiro a levar as bancadas à euforia foi Estêvão, que se estreou a marcar pelo Brasil, com belo gol aos 38 minutos".

Estêvão comemora primeiro gol pela Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Estêvão deixou o campo pouco mais do início do segundo tempo para dar lugar a Luiz Henrique. O ex-Botafogo e atual atacante do Zenit não desperdiçou a oportunidade dada por Carlo Ancelotti e brilhou em campo com duas assistências e uma atuação que levou os torcedores à loucura. O jogador foi ovacionado em um Maracanã lotado.

— Luiz Henrique revolucionou a partida — disse o "Marca".

Enquanto isso, o "AS" ressaltou a crescente brasileira no segundo tempo, que foi ocasionada por uma mudança no ataque por parte de Ancelotti.

— O domínio do Brasil continuou durante todo o segundo tempo, e mais uma vez o gol ficou longe até a vez dos reservas. Ancelotti foi recompensado com um gol criado por Luiz Henrique, que cabeceou em uma jogada fabulosa de Paquetá. O ponta do Zenit então brilhou novamente com sua potência e drible, e seu chute, que saiu em cima do gol, foi defendido por Guimarães.

Já o "A Bola" analisou o segundo e terceiro gol do Brasil dando destaque à bela jogada de Luiz Henrique e a 'redenção' de Lucas Paquetá, inocentado das acusações de esquema de aposta.

— Lucas Paquetá, que fora dos relvados foi recentemente absolvido das acusações em esquema de apostas desportivas, festejou em campo, ampliando, após grande jogada de Luiz Henrique (73').

Luiz Henrique comemora gol do Brasil com Raphinha e Bruno Guimarães (Foto: Pablo Porciuncula/ AFP)

Como foi o jogo entre Brasil e Chile?

Carlo Ancelotti havia pedido, na véspera, uma Seleção solidária e menos preocupada com estatísticas individuais. O time respondeu dentro de campo. Apesar da retranca chilena no primeiro tempo, o Brasil abriu o placar com Estêvão, que marcou de puxeta após jogada de Douglas Santos e Raphinha.

Na segunda etapa, Ancelotti mexeu e encontrou soluções. Foi de Luiz Henrique a jogada que resultou no gol de Paquetá, de cabeça, incendiando o Maracanã. Pouco depois, outra jogada individual do atacante terminou nos pés de Bruno Guimarães, que fechou a vitória por 3 a 0.