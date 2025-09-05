Europeus exaltam dupla da Seleção Brasileira: ‘Revolucionaram’
Principais jornais da Europa repercutiram vitória da Seleção e destacaram dois jogadores
- Matéria
- Mais Notícias
Não só Carlo Ancelotti, que foi tido como o responsável por 'devolver o sorriso ao Brasil', ganhou destaque nos principais jornais da Europa. A dupla da Seleção Brasileira Estêvão e Luiz Henrique também tiveram notoriedade mundo afora.
Galvão freia ânimo com a Seleção Brasileira e manda recado a Ancelotti
Fora de Campo
Estrangeiros apontam melhor em campo pela Seleção Brasileira: ‘Escândalo’
Fora de Campo
Tironi no Lance!: Seleção não é arte, mas é muito eficiente
Seleção Brasileira
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Recém-chegado ao Chelsea, Estêvão foi o responsável por marcar o primeiro gol da Seleção Brasileira na partida contra o Chile. Inclusive, foi a primeira vez que o jovem de 18 anos balançou as redes vestindo a Amarelinha. O feito foi destacado pelos jornais "Marca" e "AS", ambos da Espanha.
— Ancelotti decidiu apostar totalmente na qualidade . Em sua estreia no Maracanã, começou com quatro atacantes e um plano claro: passar a bola para eles rapidamente, deixá-los mostrar o quão bons são e deixá-los decidir o jogo. Deu certo, Estevão marcou seu primeiro gol pela Canarinha e Carletto sorriu . Seu Brasil está começando a entrar em forma (...) Raphinha correu, tentou superar Vigouroux , e Estevão finalizou o rebote com um chute de bicicleta para marcar seu primeiro gol com a camisa amarela — escreveu o "Marca".
— Ancelotti está começando a fazer mudanças na equipe, e isso fica evidente. O único problema foi a falta de garra no início, que quase levou a equipe ao desespero antes de Estêvão abrir o placar (...) Estêvão , que tem brilhado pelo Chelsea até aqui, levou para casa o prêmio pelo gol em uma fantástica ação coletiva que culminou em um habilidoso chute de bicicleta em cima da linha quando o time começava a ter problemas devido à falta de gols — destacou o "AS".
O "A Bola", de Portugal, também exaltou o primeiro gol de Estêvão pela Seleção Brasileira ao escrever que "apesar de a seleção de Carlo Ancelotti já estar garantida na competição, não desiludiu os milhares de torcedores presentes no Maracanã e o primeiro a levar as bancadas à euforia foi Estêvão, que se estreou a marcar pelo Brasil, com belo gol aos 38 minutos".
Estêvão deixou o campo pouco mais do início do segundo tempo para dar lugar a Luiz Henrique. O ex-Botafogo e atual atacante do Zenit não desperdiçou a oportunidade dada por Carlo Ancelotti e brilhou em campo com duas assistências e uma atuação que levou os torcedores à loucura. O jogador foi ovacionado em um Maracanã lotado.
— Luiz Henrique revolucionou a partida — disse o "Marca".
➡️Exclusivo: Luiz Henrique curte momento com a família após vitória do Brasil
Enquanto isso, o "AS" ressaltou a crescente brasileira no segundo tempo, que foi ocasionada por uma mudança no ataque por parte de Ancelotti.
— O domínio do Brasil continuou durante todo o segundo tempo, e mais uma vez o gol ficou longe até a vez dos reservas. Ancelotti foi recompensado com um gol criado por Luiz Henrique, que cabeceou em uma jogada fabulosa de Paquetá. O ponta do Zenit então brilhou novamente com sua potência e drible, e seu chute, que saiu em cima do gol, foi defendido por Guimarães.
Já o "A Bola" analisou o segundo e terceiro gol do Brasil dando destaque à bela jogada de Luiz Henrique e a 'redenção' de Lucas Paquetá, inocentado das acusações de esquema de aposta.
— Lucas Paquetá, que fora dos relvados foi recentemente absolvido das acusações em esquema de apostas desportivas, festejou em campo, ampliando, após grande jogada de Luiz Henrique (73').
Como foi o jogo entre Brasil e Chile?
Carlo Ancelotti havia pedido, na véspera, uma Seleção solidária e menos preocupada com estatísticas individuais. O time respondeu dentro de campo. Apesar da retranca chilena no primeiro tempo, o Brasil abriu o placar com Estêvão, que marcou de puxeta após jogada de Douglas Santos e Raphinha.
Na segunda etapa, Ancelotti mexeu e encontrou soluções. Foi de Luiz Henrique a jogada que resultou no gol de Paquetá, de cabeça, incendiando o Maracanã. Pouco depois, outra jogada individual do atacante terminou nos pés de Bruno Guimarães, que fechou a vitória por 3 a 0.
- Matéria
- Mais Notícias