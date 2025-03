Com João Pedro no ataque, o técnico Dorival Júnior acaba de confirmar a escalação da Seleção Brasileira para o duelo com a Colômbia, a partir das 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira. O treinador até tentou fazer mistério quanto à escolha pelo atacante do Brighton, mas o jogador treinou entre os titulares nas duas atividades com time completo e era dado como certo nos 11 iniciais.

continua após a publicidade

➡️Brasil x Colômbia: trio do Brasileirão ditará ritmo de duelo das Eliminatórias

Com a escolha de João Pedro, o Brasil terá em sua escalação um ataque com um jogador de referência e outros dois pelas pontas, Raphinha e Vini Jr. Além deles, Rodrygo irá compor o setor ofensivo, tendo a função também de armador.

Na defesa, Vanderson está confirmado na lateral-direita, como já vinha se projetando desde o início da semana, quando a Seleção Brasileira se reuniu em Brasília.

continua após a publicidade

Veja escalação da Seleção para o duelo Brasil x Colômbia

Assim, o Brasil do técnico Dorival Júnior está escalado com Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, João Pedro e Vini Jr.

A Colômbia também confirmou a escalação para enfrentar a Seleção Brasileira. O técnico Néstor Lorenzo vai alinhar o time com Camilo Vargas; Muñoz, Davison Sánchez, Lucumi e Mojica; Lerma, Richard Ríos, John Árias e James Rodríguez; Jhon Córdoba e Luís Diaz.

continua após a publicidade

A arbitragem do jogo será de Alexis Herrera (VEN), auxiliado por Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

Quinta colocada na tabela de classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira poderá encerrar a rodada até mesmo na vice-liderança. Para tanto, terá que vencer os colombianos. A equipe vem de três derrotas nos últimos quatro jogos pelo qualificatório. Todos os 68 mil ingressos para o jogo no Mané Garrincha foram vendidos.