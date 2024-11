Escalação da Seleção Brasileira tem Danilo de volta à lateral direita

Com apenas uma mudança em relação à equipe que empatou por 1 a 1 com a Venezuela, na semana passada, o técnico Dorival Júnior acaba de confirmar a escalação da Seleção Brasileira para o jogo com o Uruguai, nesta terça-feira, a partir das 21h45 (de Brasília). A partida na Arena Fonte Nova, em Salvador, é válida pela 12ª rodada das Eliminatórias e será a última do Brasil no ano.

continua após a publicidade

Chopp Brahma Express Chopp Brahma Express Futebol em casa fica melhor com Chopp Brahma Express! Cupom LANCECHOPP para R$ 50 OFF. Bora pedir? Agendar meu Chopp Brahma! Quero saber mais!

➡️Último jogo da temporada! Veja o retrospecto da Seleção Brasileira em 2024

A mudança é o retorno de Danilo para a lateral-direita. Ele substitui Vanderson, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Apesar de ter ficado na reserva nos últimos jogos, Danilo é um dos jogadores que mais atuaram sob o comando de Dorival, e diante do Uruguai fará sua 12ª partida com o treinador.

Assim, a escalação da Seleção Brasileira está confirmada com Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vini Jr., Igor Jesus e Savinho.

continua após a publicidade

A mudança obrigatória é uma demonstração de que Dorival Júnior finalmente encontrou a escalação ideal da Seleção Brasileira. Na semana passada, ele também promoveu uma única alteração em relação ao time que fora titular na rodada das Eliminatórias do mês passado, e também por necessidade — Vini Jr. entrou na vaga de Rodrygo, que está lesionado.

Escalação da Seleção Brasileira foi confirmada para o jogo com o Uruguai (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Uruguai também está escalado

O Uruguai de Marcelo Bielsa, por sua vez, vai para o jogo com Rochet; Varela, Giménez, Olivera e Saracchi; Ugarte, Valverde e Bentancur; Pellistri, Araújo e Darwin Nuñez.

continua após a publicidade

O clássico entre Brasil e Uruguai pode deixar a Seleção muito próxima da classificação à Copa do Mundo de 2026, que será organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá. As duas equipes ocupam a parte de cima da tabela. Se vencer, o Brasil passa o próprio Uruguai e pode até mesmo encerrar o ano na segunda colocação das Eliminatórias.

A liderança da competição, por sua vez, dificilmente sairá da Argentina este ano. Líder das Eliminatórias, os atuais campeões do Mundo têm 22 pontos e precisam de apenas de um empate no jogo com o Peru, esta noite, em Buenos Aires, para confirmar a liderança. Se a Argentina perde, só deixa a liderança com vitória da Colômbia sobre o Equador — e, ainda assim, por boa margem, já que os argentinos têm cinco gols de saldo em relação aos colombianos.