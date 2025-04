Brasil vence o Equador de virada e garante classificação no Sul-Americano sub-17

O Brasil buscou a virada e derrotou o Equador por 3 a 2, neste sábado (05), em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Sul-Americano Sub-17. Os gols brasileiros foram marcados pelo zagueiro Luís Eduardo, pelo meia Gustavo Gomes e pelo atacante Luis Gustavo. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Dudu Patetuci garantiu a classificação para as semifinais da competição e para a Copa do Mundo da categoria.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi a partida?

Buscando a classificação para as semifinais do Campeonato Sul-Americano Sub-17, bastava o empate para o Brasil garantir a classificação. No entanto, foi o Equador quem dominou as ações no primeiro tempo. A partida começou equilibrada, com as duas equipes se estudando e buscando o melhor momento para atacar.

O Equador cresceu e começou a incomodar a zaga brasileira pelas laterais, até que em um lance de infelicidade do zagueiro brasileiro, Luís Eduardo, o placar foi aberto para o adversário. Após cruzamento rasteiro, o camisa 13 tentou cortar e acabou empurrando a bola contra o próprio gol.

continua após a publicidade

Em busca da classificação, o Brasil voltou para o segundo tempo incomodando o Equador. Até que aos sete minutos, em uma escapada pelo lado esquerdo, o adversário arranjou um pênalti e ampliou o placar, com o camisa 10, Lerma. Três minutos depois, o meia Felipe de Morais cobrou falta na medida e o zagueiro Luís Eduardo se redimiu do gol contra e diminuiu o placar.



Aos 15 minutos, em jogada individual, o meia Gustavo Gomes arriscou de canhota e empatou a partida para a Seleção Brasileira. Após o empate, as equipes igualaram as ações na segunda etapa. Até que aos 44 minutos, o atacante Luís Gustavo arrancou pela esquerda e pouco antes de entrar na área, bateu firme para virar o placar.

continua após a publicidade

Escalações:

Brasil: Arthur Jampa; Angelo, Luis Eduardo (Vitão), Kauã Prates e Rafael Gonzaga; Gustavo Gomes, Felipe de Morais e Luis Pacheco; Wesley de Freitas (Kaique Silva), Naarã Teixeira (Luis Gustavo) e Ruan Pablo - Técnico: Dudu Patetuci.

Equador: Miguel Peralta; Dario Castillo, Virgilio Olaya, Cuadrado e Caicedo; Dacosta, Monzon e Legendre; Lerma, Juan Angulo (Ortiz) e Quintero. Técnico: Juan Carlos Burbano