Em busca da Copa, Neymar chega ao 4º jogo seguido oscilando entre intensidade e eficiência

Neymar entra em campo nesta quarta-feira (22) para seu quarto jogo consecutivo na temporada, algo que não acontecia desde o ano passado. O momento, no entanto, combina evolução física com pressão crescente por desempenho. E o jogo desta quarta, contra o Coritiba, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil, tem caráter decisivo.

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Com quatro gols e três assistências no ano, Neymar vive uma fase em que a sequência recente, vista como decisiva para consolidar sua vaga na Copa do Mundo, passou a ser analisada com mais rigor.

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Os números dos três jogos ajudam a dimensionar esse cenário. Contra o Atlético-MG, Neymar apresentou alto volume: 80 ações com a bola, 38 conduções e 422,2 metros percorridos com ela. Houve tentativa constante de desequilíbrio, com seis dribles, dois deles bem-sucedidos, e sete conduções progressivas. A progressão total foi de 60,9 metros, com 121,3 metros em conduções progressivas, além de uma arrancada máxima de 35,1 metros. O dado de 24 perdas de posse mostra um jogo de risco elevado.

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Diante do Recoleta, o volume cresceu ainda mais em ações totais, chegando a 108, o que indica participação intensa. O número de posses perdidas subiu para 33, reflexo de um jogo em que Neymar concentrou muitas decisões, incluindo a perda de um gol com o goleiro fora da área. A distância total em condução caiu para 221,2 metros, com 30 conduções e apenas quatro progressivas. A progressão total ficou em 53,7 metros, com 102,9 metros em conduções progressivas e uma condução máxima de 13,7 metros. O conjunto revela presença constante, com menor capacidade de avanço efetivo e menor impacto em rupturas.

Neymar sonha em estar na Copa do Mundo deste ano (Foto: Carl de Souza/AFP)

Contra o Fluminense, o volume de ações foi de 83, com 34 perdas de posse. Neymar realizou 20 conduções e seis progressivas. A distância total em condução chegou a 255,6 metros, enquanto a progressão total atingiu 155 metros, número mais alto da sequência. A distância em conduções progressivas foi de 146 metros, com pico de 36,5 metros na mais longa. O jogo apresentou maior eficiência em avanço territorial, ainda que com menor volume de conduções em relação ao confronto com o Atlético-MG.

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O Brasil vai disputar três jogos em 11 dias na fase de grupos da Copa do Mundo. Por isso, a capacidade de Neymar emendar jogos consecutivos ganha relevância. Essa sequência atual demonstra que ele pode sustentar o ritmo, mas precisa provar consistência no desempenho para contribuir decisivamente nas vitórias.

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A oscilação entre volume e eficiência acompanha o desempenho coletivo do Santos, que venceu apenas duas vezes nos últimos dez jogos. A equipe ocupa a 15ª colocação no Brasileirão, próxima da zona de rebaixamento, e soma um ponto em dois jogos na Copa Sul-Americana, na lanterna do Grupo D.