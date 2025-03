Não foram longas conversas, tampouco houve gestos mais efusivos. Mas Dorival Júnior trocou algumas palavras com dois jogadores na entrada do campo para o primeiro treino da Seleção Brasileira, realizado no fim da tarde dessa segunda-feira (17), no Bezerrão. Primeiro, foi com Endrick; depois, com Vinicius Jr.

continua após a publicidade

➡️Brasil lidera? Veja as seleções mais valiosas da Data Fifa

As conversas foram individuais, e nos dois casos os atacantes do Real Madrid ouviram com atenção. Tudo isso transcorreu no momento em que as atividades no gramado eram comandados pelos preparadores físicos, não pelo treinador.

É sobre a dupla do Real Madrid — além de Rodrygo, também do Real, e de Raphinha, do Barcelona — que recaem as maiores expectativas da torcida para os dois próximos jogos da Seleção. Na quinta-feira (20), o Brasil encara a Colômbia, em Brasília, e cinco dias depois terá duelo com a Argentina, em Buenos Aires.

continua após a publicidade

Endrick foi o grande “salvador” de Dorival Jr. nos primeiros jogos do treinador à frente da Seleção. O atacante marcou gols em três jogos seguidos, garantindo vitórias sobre Inglaterra e México, e decretando empate com a Espanha, tudo em amistosos no primeiro semestre do ano passado. Depois, perdeu espaço, ficou de fora de convocação e só voltou agora porque Neymar foi cortado de última hora.

Vini Jr., por sua vez, é apontado desde o fim da Copa do Mundo do Catar, em 2022, como o principal candidato a protagonista da Seleção Brasileira. Eleito o melhor jogador do Mundo pela Fifa, ele ainda não conseguiu ter na equipe nacional o brilho que demonstra no Real.

continua após a publicidade

Seleção terá 1º treino com elenco completo nesta terça

A Seleção Brasileira volta a treinar no Estádio Bezerrão às 17h desta terça-feira. Será a primeira atividade em que Dorival Júnior poderá contar com o elenco completo. Assim, ele terá a oportunidade de testar o time titular pela primeira vez.

Nessa segunda-feira, pouco mais da metade dos 23 convocados fizeram atividades no campo. Jogadores que atuaram no domingo, como o quarteto do Flamengo, fizeram apenas treinos regenerativos. Alisson, Joelinton e Bruno Guimarães chegaram da Inglaterra apenas durante à tarde e nem sequer foram ao estádio. Marquinhos, por sua vez, desembarca somente nesta terça em Brasília.