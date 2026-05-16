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Na contagem regressiva para Copa do Mundo, Neymar mostra evolução no Santos

Camisa 10 vive expectativa de figurar na lista da convocação que será divulgada na próxima segunda-feira (18)

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Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 16/05/2026
05:00
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Neymar abraçando Gabriel Bontempo em jogo do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraNeymar abraçando Gabriel Bontempo em jogo do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
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Resta apenas uma partida para que Neymar tente convencer mais uma vez o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, de que merece uma vaga na disputa da quarta Copa do Mundo da sua carreira.

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Neste domingo (17), o Santos entra em campo embalado pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil para enfrentar o Coritiba, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Alvinegro Praiano solicitou a alteração do mando de campo para aproximar a equipe da torcida na capital paulista e também criar um ambiente favorável para Neymar em um estádio marcado por boas lembranças com a camisa da Seleção Brasileira. Foi justamente na arena do rival que o camisa 10 marcou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo, na edição de 2014, durante a vitória sobre a Croácia, na partida de abertura do torneio.

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A expectativa em torno do confronto também se reflete nas arquibancadas. Todos os ingressos foram vendidos para a partida, que será a última do camisa 10 antes da divulgação da lista final dos 26 convocados para o Mundial. A convocação será anunciada na próxima segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Mais do que buscar uma sequência positiva pelo Santos, o Menino da Vila terá diante do Coritiba uma oportunidade simbólica de reforçar sua importância em um momento decisivo do fim deste ciclo da Seleção. Mesmo cercado por questionamentos físicos e pela reta final de preparação para a Copa do Mundo, o atacante segue sendo um nome de peso técnico e emocional para o elenco brasileiro.

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Neymar em duelo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)
Neymar em duelo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Neymar em 2026:

Neymar segue como a principal referência técnica e midiática de um elenco do Santos ainda cercado por desconfianças e que, até aqui, convive com a necessidade de se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e reagir na Copa Sul-Americana, na qual ocupa a última colocação do Grupo D.

Com contrato válido até o fim deste ano, o camisa 10 voltou a enfrentar dificuldades físicas em 2025. Após acumular quatro lesões na última temporada, Neymar atuou no sacrifício na reta final do ano passado para ajudar o clube a evitar um novo rebaixamento. O desgaste culminou em um procedimento no joelho esquerdo, que o tirou dos dez primeiros jogos desta temporada.

O retorno aconteceu em grande estilo, na goleada por 6 a 0 sobre o Velo Clube, que garantiu ao Santos a classificação para a fase mata-mata do Campeonato Paulista. Mas, ele atuou apenas por 45 minutos. A expectativa, porém, deu lugar à frustração pouco tempo depois. Nas quartas de final, o Peixe foi eliminado pelo Novorizontino, vice-campeão estadual.

Desde então, o atacante passou a ganhar mais sequência física e voltou a exercer protagonismo dentro de campo. Marcou dois gols diante do Vasco, participou da reorganização ofensiva da equipe e assumiu postura de liderança nos bastidores, sendo uma das vozes mais ativas do elenco em momentos de pressão. Também vivenciou a troca no comando técnico do Peixe com a saída de Juan Pablo Vojvoda para a chegada de Cuca.

Ao mesmo tempo, Neymar também voltou a conviver com episódios extracampo. Entre a criação de um canal no YouTube para mostrar a rotina ao lado de amigos e familiares e declarações que repercutiram negativamente, o camisa 10 acumulou discussões com torcedores e um desentendimento com Robinho Jr. durante um treinamento. Em 14 partidas na temporada, recebeu seis cartões amarelos, reflexo de um destempero que o próprio jogador admitiu em manifestações nas redes sociais.

O departamento médico do Santos também passou a administrar a minutagem do atacante de maneira mais cautelosa. Neymar foi preservado em algumas partidas por controle de carga e também pela resistência em atuar em gramados sintéticos, condição sobre a qual já afirmou publicamente não se sentir confortável. Em uma dessas ausências, Carlo Ancelotti esteve em Mirassol para observá-lo, mas o clube decidiu não relacionar o jogador em um episódio que gerou ruído nos bastidores, já que a visita do treinador da Seleção Brasileira havia aumentado a expectativa pela presença do camisa 10 em campo.

Em meio aos debates sobre a presença de Neymar na próxima convocação da Seleção Brasileira, o atacante também recebeu respaldo de nomes importantes do elenco nacional. O volante Casemiro foi um dos que elogiaram publicamente o camisa 10 nas últimas semanas, reforçando a importância técnica e a experiência do jogador em um ciclo de Copa do Mundo.

No Santos, Neymar também conta com o apoio declarado do técnico Cuca. Recentemente, o treinador destacou a versatilidade do atacante e afirmou que ele tem capacidade para decidir partidas mesmo sem permanecer os 90 minutos em campo. Cuca ainda ressaltou o impacto da presença do jogador na mobilização da torcida durante as viagens do clube e elogiou a postura de Neymar no cotidiano santista.

O presidente Marcelo Teixeira também saiu em defesa da convocação do camisa 10 e detalhou o processo de recuperação física vivido pelo jogador nos últimos meses.

-Nós acompanhamos diariamente a dedicação do Neymar Jr. Ele tem aproveitado toda a estrutura oferecida pelo clube e mantém uma rotina rigorosa de preparação também fora do CT. Quer ajudar o Santos e está cada vez mais próximo do seu melhor nível físico. É um jogador diferente, fora de série, e que a Seleção Brasileira precisa em uma Copa do Mundo - declarou o dirigente santista.

Às vésperas da convocação final para a Copa do Mundo, Neymar chega ao último compromisso antes da lista de Carlo Ancelotti cercado por expectativa, respaldo interno no Santos e a necessidade de transformar a sequência recente em argumentos definitivos por uma vaga na maior Copa do Mundo da história.

Números de Neymar pelo Santos:

Neymar (2025-2026)
44 jogos
18 gols
09 assistências

Somando as duas passagens:
274 jogos
156 gols (Maior artilheiro do Século XXI e da pós Era-Pelé) – 10ª no geral
75 assistências

*Os dados são do Santos Futebol Clube

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