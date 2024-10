Escalação da Seleção: Dorival aposta em Igor Jesus contra o Chile

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, durante coletiva de imprensa. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Publicada em 10/10/2024 - 19:53

Sem novas surpresas, a Seleção Brasileira está escalada para enfrentar o Chile, a partir das 21h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Santiago. O técnico Dorival Júnior irá mandar a campo a equipe que se projetava na véspera, com Igor Jesus no comando do ataque.

Assim, o Brasil tenta a recuperação nas Eliminatórias com Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André, Lucas Paquetá e Raphinha; Savinho, Rodrygo e Igor Jesus.

O Chile, por sua vez, está escalado por Ricardo Gareca com Brayan Cortés; Loyola; Kuscevic, Maripán e Galdames; Pavez, Echeverría, Osório e Valdés; Dávila e Vargas.

Vale lembrar que Dorival Júnior precisou cortar cinco jogadores que haviam sido convocados por causa de lesões, sendo que pelo menos três deles eram prováveis titulares: o goleiro Alisson, o lateral esquerdo Guilherme Arana e o atacante Vinicius Jr. Além deles, os zagueiro Éder Militão e Bremer também foram desconvocados.

Com apenas dez pontos conquistados em oito partidas nestas Eliminatórias, o Brasil entra em campo pressionado. Com a vitória da Bolívia sobre a Colômbia, e o empate da Venezuela com a Argentina, a Seleção Brasileira caiu para a sétima posição na tabela. Apenas os seis primeiros têm vaga garantida na Copa do Mundo de 2026, enquanto o sétimo colocado irá disputar uma repescagem.