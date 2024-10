Jornalistas criticam Éderson após gol relâmpago do Chile: ‘Em Nárnia’

Goleiro Ederson, da Selecao Brasileira (foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 21:35 • Rio de Janeiro

O Brasil saiu atrás no confronto contra o Chile, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, logo no primeiro minuto de jogo. Após o gol sofrido, jornalistas criticaram a postura do goleiro Éderson no lance. Na análise, os comunicadores apontaram que o arqueiro se apresentou "desconcentrado" e deveria ter feito a defesa.

Entre os jornalistas que criticaram o atleta estão Vitor Sergio Rodrigues e Walace Borges, da TNT Sports, e Luiz Felipe Freitas, narrador da Cazé TV. Todos apontaram que o goleiro brasileiro falhou na jogada, que resultou no gol do atacante Vargas.

Vale lembrar, que Éderson está substituindo Alisson, do Liverpool, ausente na Seleção por lesão. Atrás do placar, a Seleção Brasileira terá que correr atrás do resultado fora de casa. O confronto entre as duas seleções acontece no Estádio Nacional, em Santiago, no Chile. Veja os comentários abaixo: