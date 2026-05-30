Convocados, Marquinhos consola Gabriel Magalhães após decisão da Champions

Final aconteceu neste sábado (30)

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 30/05/2026
16:21
Jogadores foram convocados por Carlo Ancelotti (Foto: Reprodução/ X)
Marquinhos, campeão da Champions League pelo PSG neste sábado (30), chamou atenção por um gesto envolvendo Gabriel Magalhães, do Arsenal, logo após a decisão. O zagueiro brasileiro desperdiçou o pênalti que garantiu o título ao clube francês e deixou o gramado bastante abalado.

Convocados por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo, Marquinhos deixou a comemoração de lado por alguns instantes e foi diretamente consolar o compatriota. A cena entre os dois brasileiros repercutiu nas redes sociais pela atitude do defensor do PSG.

Como foi o jogo?

O PSG derrotou o Arsenal nos pênaltis por 4 a 3 e conquistou o título da Champions League, neste sábado (30), na Arena Puskás. Na etapa inicial, os Gunners abriram o placar com Kai Havertz, enquanto Dembélé empatou para os franceses no segundo tempo.

Gabriel Malhães e Raya na final da Champions League entre PSG e Arsenal (Foto: NA FASSBENDER/AFP)

Nos pênaltis, Gonçalo Ramos inaugurou o placar para o PSG, enquanto Gyokeres deixou tudo igual para o Arsenal. Na segunda cobrança, Doué deixou os franceses em vantagem, enquanto Eze desperdiçou a primeira cobrança dos Gunners. David Raya recolocou os Gunners na partida ao defender uma cobrança de Nuno Mendes, enquanto Rice voltou a igualar o marcador. Na sequência, a equipe de Luis Enrique converteu as duas batidas, enquanto Gabriel Magalhães chutou para fora o último pênalti.

