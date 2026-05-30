Convocados, Marquinhos consola Gabriel Magalhães após decisão da Champions
Marquinhos, campeão da Champions League pelo PSG neste sábado (30), chamou atenção por um gesto envolvendo Gabriel Magalhães, do Arsenal, logo após a decisão. O zagueiro brasileiro desperdiçou o pênalti que garantiu o título ao clube francês e deixou o gramado bastante abalado.
Convocados por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo, Marquinhos deixou a comemoração de lado por alguns instantes e foi diretamente consolar o compatriota. A cena entre os dois brasileiros repercutiu nas redes sociais pela atitude do defensor do PSG.
GABRIEL MAGALHÃES BATEU O PÊNALTI POR CIMA DO GOL E O PSG É BICAMPEÃO DA CHAMPIONS LEAGUE! MEU DEUS DO CÉU! 😱❌😱❌😱❌— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 30, 2026
Como foi o jogo?
O PSG derrotou o Arsenal nos pênaltis por 4 a 3 e conquistou o título da Champions League, neste sábado (30), na Arena Puskás. Na etapa inicial, os Gunners abriram o placar com Kai Havertz, enquanto Dembélé empatou para os franceses no segundo tempo.
Nos pênaltis, Gonçalo Ramos inaugurou o placar para o PSG, enquanto Gyokeres deixou tudo igual para o Arsenal. Na segunda cobrança, Doué deixou os franceses em vantagem, enquanto Eze desperdiçou a primeira cobrança dos Gunners. David Raya recolocou os Gunners na partida ao defender uma cobrança de Nuno Mendes, enquanto Rice voltou a igualar o marcador. Na sequência, a equipe de Luis Enrique converteu as duas batidas, enquanto Gabriel Magalhães chutou para fora o último pênalti.
