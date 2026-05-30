Fala de Ancelotti sobre Neymar repercute: 'Isso é óbvio'

Carlo Ancelotti deu entrevista coletiva na manhã deste sábado (30) na Granja Comary, em Teresópolis, e foi perguntado sobre a situação de Neymar para a disputa da Copa do Mundo. O treinador italiano garantiu que o jogador será mantido no elenco e seguirá com o planejamento de recuperação da lesão de grau dois na panturrilha.

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Durante a fala, Ancelotti afirmou que nenhum jogador da lista de 26 nomes será cortado ou substituído, incluindo o camisa 10 do Santos.

— Ele vai estar conosco até o dia em que se recuperar e estiver disponível. Esperamos o Neymar para o primeiro jogo da Copa contra o Marrocos. Se não recuperar, esperamos para o segundo jogo. Não vamos trocar ninguém. Os jogadores escolhidos são esses 26, e esses 26 vão jogar a Copa do Mundo — disse o italiano.

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A declaração do comandante da Seleção Brasileira agitou os torcedores nas redes sociais. Confira alguns comentários:

Isso é óbvio

Agora vai preparar o cara pra ter lastro pra competir em alto nível — Cleitin white belt 危ないね (@CleitinWhite) May 30, 2026

Tomara q não aconteça, mas estamos diante de uma situação em q um jogador convocado pode não dar tempo de jogar uma partida sequer da competição, uma vez q, após a recuperação (total?) da lesão, ainda há o recondicionamento físico (ritmo) para atuar minimamente bem.

Vejamos. — Hugo César (@HugoCsarSantos1) May 30, 2026

Acho que era meio previsível que o Neymar não seria cortado.



Mas o lado positivo do Ancelotti já ter deixado isso claro é que acaba com o disse me disse da imprensa. Cada hora surgia uma informação diferente: uma hora estava fora, depois tinha chance de jogar, depois seria… — Lando Tips (@LandoTips) May 30, 2026

Bah que vergonha. Esperava mais desse italiano pelo estofo q tem. — Paulo André Machado (@PauloAndreMach) May 30, 2026

Já vi jogador sendo cortado por muito menos. — Anderson Martins (@021AnthonyCrf) May 30, 2026

Seleção Brasileira treina na Granja Comary (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Neymar e os primeiros dias na Granja

Os sinais observados nos primeiros dias de trabalho em Teresópolis também são considerados positivos. Na última sexta-feira (29), o jogador iniciou uma etapa importante do processo de recuperação. Conforme explicou o Lance!, Neymar foi ao campo de tênis da Granja Comary e realizou uma leve corrida, marcando o início do trabalho de transição entre o tratamento fisioterápico e as atividades físicas em campo.

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A movimentação foi acompanhada de perto pelos profissionais do departamento médico e da preparação física da Seleção. Embora ainda não esteja liberado para os treinamentos com bola ao lado dos companheiros, o avanço no cronograma é visto como um indicativo de que a recuperação está ocorrendo dentro do previsto.

A comissão técnica trabalha com cautela para evitar qualquer risco de agravamento da lesão. Por isso, a prioridade é garantir que Neymar chegue em plenas condições físicas na Copa. A tendência é que o atacante siga realizando atividades controladas nos próximos dias antes de ser reintegrado gradualmente aos trabalhos coletivos.

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Desde a convocação para o Mundial, a presença de Neymar tem sido um dos temas mais debatidos na preparação brasileira. Mesmo lesionado, o camisa 10 recebeu respaldo total de Ancelotti, que revelou na coletiva as primeiras conversas que já teve com o jogador.

— Falamos um pouco de tudo, de sua recuperação. Ele entendeu o seu papel nesta Copa do Mundo. Todos os dias está fazendo bem. Está trabalhando para se recuperar o mais rápido possível. Está em um bom ambiente. Vai ser um jogador importante nesse ambiente. Importante para ele entender seu papel, e acredito que ele entendeu muito bem — disse.

A expectativa agora fica por conta da evolução diária do jogador. Caso o cronograma seja mantido, Neymar deverá estar à disposição para atuar ainda durante a fase de grupos, reforçando a Seleção Brasileira em um momento decisivo da caminhada rumo ao título mundial.

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