Veja o pênalti perdido por Gabriel Magalhães na final da Champions entre PSG e Arsenal

PSG e Arsenal duelaram, na tarde deste sábado (30), na final da Champions League. Na disputa de pênaltis, o time francês levou a melhor e se sagrou bicampeão O brasileiro Gabriel Magalhães perdeu o pênalti decisivo e saiu chorando do gramado. Veja o momento abaixo:

continua após a publicidade

➡️Veja o gol de Flamengo x Coritiba: Samuel Lino abre o placar

GABRIEL MAGALHÃES BATEU O PÊNALTI POR CIMA DO GOL E O PSG É BICAMPEÃO DA CHAMPIONS LEAGUE! MEU DEUS DO CÉU! 😱❌😱❌😱❌



⚠️ FINAL ROLANDO AGORA! PSG x Arsenal ao vivo na @tntbr e na @streammaxbr (https://t.co/mmbf9LCqZq)! #CasaDaChampions #HBOMax #TR pic.twitter.com/YZAmi4V2rt — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 30, 2026

Como foi o jogo entre PSG e Arsenal

Na etapa inicial, o Arsenal abriu o placar cedo contra o PSG após uma bobeira da defesa francesa. Aos cinco minutos, Marquinhos deu um chutão para afastar o perigo da defesa, mas a bola bateu em Trossard e caiu nos pés de Kai Havertz. O alemão avançou em profundidade no campo de ataque, entrou na área adversária e soltou uma bomba sem chances para Safonov e estufou as redes. Os franceses tentaram responder com Kvaratschelia sendo acionado na área, mas Gabriel Magalhães deu um carrinho e tirou a bola dos pés do georgiano para impedir o empate. Na reta final, Nuno Mendes fez boa jogada pela esquerda, cruzou na área, Hincapie cortou mal, mas Fabian Ruiz cabeceou a bola por cima da meta de Raya. Nos acréscimos, Havertz tabelou com Saka, foi acionado na área, mas a finalização do alemão foi travada por Marquinhos, que impediu os Gunners de ampliarem o marcador.

No segundo tempo, o PSG voltou com mais volume e teve uma boa oportunidade e abrir o placar sobre o Arsenal em cobrança de falta. No entanto, Vitinha bateu rasteiro, e Raya fez uma defesa tranquila, pois a batida não ganhou muita força. Na pressão dos franceses, Kvaratschelia tabelou com Dembélé e sofreu um pênalti cometido por Mosquera. Na cobrança, Dembélé converteu e empatou a partida aos 19 minutos. Em um rápido contra-ataque, Kvaratschelia driblou Saliba, arrancou do meio de campo até a área e bateu de canhota com desvio em Lewis-Skelly, e a bola carimbou a trave.

continua após a publicidade

Jogadores do PSG celebram título da Champions League 25-26 sobre o Arsenal (Foto: INA FASSBENDER/AFP)

Na reta final, Doué foi lançado pelo lado direito, tocou para Vitinha na entrada da área e o meia bateu de primeira com muito perigo, mas por cima do gol. No último lance do jogo entre PSG e Arsenal, Barcola arrancou em um contra-ataque da defesa para o ataque, entrou na área e bateu de canhota, mas carimbou o lado de fora da rede.

Na prorrogação, as duas equipes sofreram fisicamente por conta do desgaste durante o tempo regulamentar. Os franceses não conseguiram criar grandes chances de perigo, enquanto os Gunners tentaram uma pressão na reta final com uma finalização de Gyokeres que saiu pela linha de fundo após desvio essencial de Pacho para mandar a bola para escanteio.

continua após a publicidade

⚽ Aposte em gols de Arsenal ou PSG!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.