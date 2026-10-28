Vasco x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão Série A 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Amazon Prime Video (streaming). O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Ficha do jogo VAS FLA 33ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora quinta-feira, 29 de outubro de 2026 Local Nilton Santos Árbitro Bruno Arleu de Araújo (RJ) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) Var Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) Onde assistir

Como chegam Vasco e Flamengo?

O Vasco se recuperou da eliminação da Sul-Americana após vencer o Corinthians de virada de São Januário. Com o resultado, o Cruz-Maltino se afastou ainda mais da zona do rebaixamento e também deu a resposta de que a torcida queria dentro das quatro linhas.

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O treinador Pedro Emanuel tem o dilema de como vai escalar sua equipe para o confronto, já que no domingo (1) já tem o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Paulo Henrique e Andrés Gómez devem ser preservados por conta de pequenas lesões que os dois vêm lidando.

Jogadores de Flamengo e Vasco na partida do primeiro turno do Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Rubro-Negro, líder do Brasileirão com 70 pontos, chega motivado após conquistar três vitórias seguidas na competição. Depois de ser eliminado da Libertadores pelo Estudiantes, da Argentina, na semana passada, o time comandado por Leonardo Jardim concentra suas atenções na luta pelo título nacional.

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Para a próxima partida, Evertton Araújo e Danilo continuam no departamento médico, enquanto o atacante Carrascal está fora por suspensão, após receber o terceiro cartão amarelo. O treinador também deve promover mudanças na equipe, com o retorno do lateral-direito Emerson Royal, que deve ocupar a vaga de Varela.

Provável escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Cuiabano, Robert Renan, Saldivia e Puma; Sosa, Lescano, Thiago Mendes; Colidio, Marino e Bruno Duarte.

Provável escalação do Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata (Paquetá), Pedro e Samuel Lino.