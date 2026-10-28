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Ancelotti perde atacante antes de convocação; saiba quem é

Atacante do Chelsea vive grande fase, mas uma lesão o tira dos amistosos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 16:05
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João Pedro farã função de centroavante na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
João Pedro é baixa para os amistosos da Seleção Brasileira em novembro (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A lista de Ancelotti para a Data Fifa de novembro só será divulgada nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), no Rio de Janeiro, mas já tem um ausente garantido: João Pedro. O atacante do Chelsea chegou a aparecer entre os pré-convocados, mas não vai enfrentar Japão e Singapura por causa de uma lesão muscular.

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João Pedro comemora gol na goleada do Chelsea sobre o Bournemouth por 5 a 1 (Foto: Glyn KIRK / AFP)
João Pedro é baixa para os amistosos da Seleção Brasileira em novembro (Foto: Glyn Kirk / AFP)

João Pedro atravessa um início de temporada de gala na Inglaterra: foi escolhido o melhor jogador de agosto na Premier League e já participou de oito gols em sete partidas, com cinco gols marcados e três assistências.

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O que o Chelsea comunicou

O recado do clube inglês chegou à CBF depois que a pré-lista foi enviada, na quinta-feira passada. Não existe prazo oficial para a volta aos gramados. Ainda assim, o departamento médico londrino deixou claro aos profissionais da Seleção que o período de recuperação vai passar de duas semanas, o que, na prática, fecha as portas para novembro.

A má notícia repete um roteiro que o jogador já conhece. Nas datas Fifa de setembro e outubro, ele também ficou de fora por questões médicas. Daquela vez, um trauma no joelho apareceu às vésperas do anúncio dos convocados para as partidas contra Austrália e Índia, quando ele igualmente estava na pré-lista. A comissão técnica contava com a volta dele justamente ali.

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João Pedro em ação pela Seleção Brasileira contra Senegal
Atleta teve problemas físicos também nas últimas duas datas Fifa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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