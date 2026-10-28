Ancelotti perde atacante antes de convocação; saiba quem é
Atacante do Chelsea vive grande fase, mas uma lesão o tira dos amistosos
A lista de Ancelotti para a Data Fifa de novembro só será divulgada nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), no Rio de Janeiro, mas já tem um ausente garantido: João Pedro. O atacante do Chelsea chegou a aparecer entre os pré-convocados, mas não vai enfrentar Japão e Singapura por causa de uma lesão muscular.
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João Pedro atravessa um início de temporada de gala na Inglaterra: foi escolhido o melhor jogador de agosto na Premier League e já participou de oito gols em sete partidas, com cinco gols marcados e três assistências.
O que o Chelsea comunicou
O recado do clube inglês chegou à CBF depois que a pré-lista foi enviada, na quinta-feira passada. Não existe prazo oficial para a volta aos gramados. Ainda assim, o departamento médico londrino deixou claro aos profissionais da Seleção que o período de recuperação vai passar de duas semanas, o que, na prática, fecha as portas para novembro.
A má notícia repete um roteiro que o jogador já conhece. Nas datas Fifa de setembro e outubro, ele também ficou de fora por questões médicas. Daquela vez, um trauma no joelho apareceu às vésperas do anúncio dos convocados para as partidas contra Austrália e Índia, quando ele igualmente estava na pré-lista. A comissão técnica contava com a volta dele justamente ali.
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