Gabriel Jesus comenta expectativa para convocação da Seleção Brasileira

Gabriel Jesus vive um início de destaque com a camisa do Barcelona e mantém a expectativa de voltar a defender a Seleção Brasileira. Com quatro gols e uma assistência nos primeiros jogos pelo clube espanhol, o atacante soma cinco participações diretas em gols e busca aproveitar o bom momento para voltar aos planos de Carlo Ancelotti. O técnico, inclusive, já declarou publicamente que segue observando o brasileiro.

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— Sempre ficamos contentes com as possibilidades de Seleção, ainda mais no meu caso, que volto a ser cogitado — afirmou Jesus.

O atacante também conta com um retrospecto expressivo pela Amarelinha. Em 64 partidas, marcou 19 gols e distribuiu 13 assistências, números que o colocam como o quarto brasileiro em atividade com mais gols pela Seleção.

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— Entendo que tem outros jogadores na minha frente, mas continuo sabendo da minha qualidade e que posso agregar. Hoje sou diferente do jogador que eu era há cinco ou dez anos. Sei que, por mais que eu possa sair da área e ajudar criando espaços, eu preciso finalizar as jogadas. Se eu tiver a oportunidade de novamente vestir a camisa da Seleção, vou ficar muito contente — completou.

Jesus também participou de momentos decisivos da equipe brasileira. Na Copa América de 2019, último título conquistado pela Seleção, o atacante marcou gols na semifinal contra a Argentina e na decisão diante do Peru.

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Contratado pelo Barcelona na última janela de transferências, o brasileiro registra média de uma participação direta em gol a cada 47,6 minutos em campo nesta temporada. O atacante também alcançou uma marca importante na Champions League: ao balançar as redes na vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord, da Holanda, chegou a 27 gols na competição e igualou Rivaldo como o quarto brasileiro com mais gols na história do torneio.

Números de Gabriel Jesus na temporada

Estatística Total Jogos 8 Gols 4 Assistências 0 Minutos em campo 256 Média de gols por jogo 0,5 Frequência de gols 1 a cada 64 minutos

Desempenho por competição

Estatística Demais jogos Champions League Total Jogos 6 2 8 Gols 3 1 4 Assistências 0 0 0 Minutos em campo 213 43 256 Gols esperados (xG) 1,79 0,35 2,14

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Convocação da Seleção

Carlo Ancelotti divulgará os nomes dos jogadores que defenderão a Seleção Brasileira na última Data Fifa do ano, nos amistosos de novembro contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17, respectivamente.