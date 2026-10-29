Gabriel Jesus comenta expectativa para convocação da Seleção Brasileira
Ancelotti divulgará os jogadores que defenderão o Brasil na última Data Fifa do ano nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), na sede da CBF
Gabriel Jesus vive um início de destaque com a camisa do Barcelona e mantém a expectativa de voltar a defender a Seleção Brasileira. Com quatro gols e uma assistência nos primeiros jogos pelo clube espanhol, o atacante soma cinco participações diretas em gols e busca aproveitar o bom momento para voltar aos planos de Carlo Ancelotti. O técnico, inclusive, já declarou publicamente que segue observando o brasileiro.
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— Sempre ficamos contentes com as possibilidades de Seleção, ainda mais no meu caso, que volto a ser cogitado — afirmou Jesus.
O atacante também conta com um retrospecto expressivo pela Amarelinha. Em 64 partidas, marcou 19 gols e distribuiu 13 assistências, números que o colocam como o quarto brasileiro em atividade com mais gols pela Seleção.
— Entendo que tem outros jogadores na minha frente, mas continuo sabendo da minha qualidade e que posso agregar. Hoje sou diferente do jogador que eu era há cinco ou dez anos. Sei que, por mais que eu possa sair da área e ajudar criando espaços, eu preciso finalizar as jogadas. Se eu tiver a oportunidade de novamente vestir a camisa da Seleção, vou ficar muito contente — completou.
Jesus também participou de momentos decisivos da equipe brasileira. Na Copa América de 2019, último título conquistado pela Seleção, o atacante marcou gols na semifinal contra a Argentina e na decisão diante do Peru.
Contratado pelo Barcelona na última janela de transferências, o brasileiro registra média de uma participação direta em gol a cada 47,6 minutos em campo nesta temporada. O atacante também alcançou uma marca importante na Champions League: ao balançar as redes na vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord, da Holanda, chegou a 27 gols na competição e igualou Rivaldo como o quarto brasileiro com mais gols na história do torneio.
Números de Gabriel Jesus na temporada
|Estatística
|Total
Jogos
8
Gols
4
Assistências
0
Minutos em campo
256
Média de gols por jogo
0,5
Frequência de gols
1 a cada 64 minutos
Desempenho por competição
|Estatística
|Demais jogos
|Champions League
|Total
Jogos
6
2
8
Gols
3
1
4
Assistências
0
0
0
Minutos em campo
213
43
256
Gols esperados (xG)
1,79
0,35
2,14
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Convocação da Seleção
Carlo Ancelotti divulgará os nomes dos jogadores que defenderão a Seleção Brasileira na última Data Fifa do ano, nos amistosos de novembro contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17, respectivamente.
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