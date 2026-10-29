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AO VIVO: Ancelotti convoca a Seleção Brasileira para jogos em Singapura

Treinador divulga lista a partir das 15h (de Brasília)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 13:30
Atualizado há 1 minutos
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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante convocação
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante convocação (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Boa tarde!!! A Seleção Brasileira conhecerá nesta quinta-feira (29) os convocados do técnico Carlo Ancelotti para os últimos compromissos de 2026. A lista será divulgada a partir das 15h (de Brasília), com foco nos amistosos contra Japão e Singapura, marcados para novembro.

Em atualização...

⏱️ MINUTO A MINUTO DA CONVOCAÇÃO!

O QUE ESPERAR DA NOVA LISTA?

Ancelotti deve trazer mais caras novas para a Seleção Brasileira. Existe também a expectativa pelo retorno do goleiro Alisson, do goleiro. O arqueiro, revelado pelo Internacional, foi titular nas Copas de 2018, 2022 e 2026.

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RESULTADOS PÓS COPA

Na primeira Data Fifa após a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira disputou três partidas entre setembro e outubro. No primeiro confronto, o Brasil empatou em 1 a 1 com a Austrália. Na partida seguinte, venceu os australianos por 4 a 2. O time canarinho encerrou a série com uma vitória por 4 a 0 sobre a Índia.

O REI DO FUTEBOL É BRASILEIRO

BOA TARDE!

O Lance! vai acompanhar todos os detalhes da convocação da Seleção Brasileira na sede da CBF. Ancelotti divulga a lista a partir das 15h (de Brasília). Os repórteres Marcio Dolzan e Nathália Gomes estarão in loco para mostrar todos os bastidores do evento. O Brasil vai enfrentar o Japão, no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília). Três dias depois, em 17 de novembro, o Brasil enfrentará a Singapura, às 7h (de Brasília).

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Vestiário do Brasil antes do amistoso com a Índia
Vestiário do Brasil antes do amistoso com a Índia na Data Fifa de setembro e outubro (Divulgação/@Brasil)
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