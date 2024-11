Viníciu Júnior, jogador da Seleção Brasileira, em partida contra a Venezuela, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. (Rafael Ribeiro/CBF)







Publicada em 15/11/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira dominou grande parte da partida, mas ficou no empate, por 1 a 1, com a Venezuela, em jogo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, nesta quinta-feira (14), no Monumental de Maturín. Raphinha abriu o placar no primeiro tempo com gol de falta, mas os venezuelanos deixaram tudo igual logo no início da etapa final. Após o duelo, Dorival Júnior falou sobre o resultado e sobre como fazer para o futebol brasileiro voltar ao protagonismo.

O Brasil enfrenta uma fase desafiadora na competição. Com o resultado, a seleção Canarinho assume a terceira posição na tabela, com 17 pontos, mas pode ser ultrapassada pelo Uruguai, que entra em campo nesta sexta-feira (15), contra a Colômbia. Neste ciclo, a Amarelinha teve uma das piores campanhas do primeiro turno, desde que o formato de pontos corridos foi adotado, acumulando apenas 13 pontos em nove jogos.

Desde o fim da Copa de 2022, a Seleção vive uma instabilidade com trocas de técnicos, oscilação de desempenho e lesões de peças fundamentais que afetaram diretamente na posição da tabela. Agora, o time de Dorival parece ter encontrado um rumo para a sequência, mas os resultados ainda estão longe das expectativas dos torcedores.

De início, o jogo contra a Venezuela pareceu empolgar. Chances foram criadas e a posse de bola era dominada pela equipe brasileira, que chegava ao gol adversário com mais frequência. Ao fim da primeira etapa, o placar de 1 a 0 não parecia suficiente pelo o que foi criado em campo. Porém, aos 40 segundos do segundo tempo, Segovia deixou tudo igual e deu um banho de água fria para aqueles que esperavam um placar mais amplo.

Depois da partida, o técnico respondeu sobre como fazer com que a Seleção Brasileira retome sua posição de protagonista no futebol sul-americano, e, principalmente, não perder a sua essência.

– Justamente fazer o que vem fazendo, respeitando todo e qualquer adversário, não abrindo mão das características principais que sempre foram jogadas dentro do nosso país, buscando ser uma equipe ofensiva, tentando acuar o adversário a todo momento, tentando pressioná-lo sempre que possível e jogando um futebol solto, vistoso, com alegria. Eu acho que isso daí talvez seja o maior desafio para que possamos chegar a um melhor momento do futebol brasileiro.

Agora, a Seleção Brasileira começa a preparação para o último jogo do ano. Na próxima terça-feira (19) o time encara o Uruguai, às 21h45m (de Brasília), em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias. Para a partida, Dorival Júnior não poderá contar com Vanderson, que tomou o terceiro cartão amarelo diante da Venezuela e está suspenso.