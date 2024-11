Seleção Brasileira enfenta a Venezuela pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 19:44 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira (14), no Monumental de Maturín, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Em um primeiro tempo intenso e de domínio absoluto do Brasil, o primeiro gol da partida saiu dos pés Raphinha, mas logo no início da segunda etapa, os venezuelanos empataram o placar. Depois de dois sustos que poderiam ter dado a vantagem para os adversários, os torcedores não perdoaram a atuação do goleiro Ederson.

Apesar da superioridade brasileiros na etapa inicial, o goleiro do Manchester City precisou trabalhar. Mais de uma vez, o goleiro falhou ao repor a bola e quase entregou o gol para a Venezuela. Torcedores também apontaram falha do goleiro no gol de empate. Com menos de 40 segundos, Segovia acertou um chutaço de fora da área e deixou tudo igual.



O Brasil enfrenta o Uruguai na próxima terça-feira (10), na Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir das 21h45 (de Brasília) para o último confronto das Eliminatórias em 2024. A equipe de Dorival Júnior visa os três pontos para subir de posição na tabela.