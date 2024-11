Vini Jr. lamenta pênalti perdido para a Seleção Brasileira diante da Venezuela pelas Eliminatórias (Foto: Federico Parra/AFP)







Copiar Link

Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 14/11/2024 - 20:04 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira até que fez uma boa partida diante da Venezuela, mas abusou da sorte — e dos erros — e ficou só no empate por 1 a 1, em jogo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Raphinha abriu o marcador no fim do primeiro tempo, mas Segovia empatou no começo da etapa final. A chance da vitória escapou, quando Vinicius Jr perdeu um pênalti no segundo tempo. Com o resultado, o Brasil chegou aos 17 pontos e ocupa provisoriamente a terceira colocação.

Chopp Brahma Express Chopp Brahma Express Futebol em casa fica melhor com Chopp Brahma Express! Cupom LANCECHOPP para R$ 50 OFF. Bora pedir? Quero saber mais!

Agendar meu Chopp Brahma!

Como foi o jogo

A Seleção Brasileira fez um primeiro tempo consistente. Dominou e passou a maior parte do tempo no campo de ataque. Vini Jr. e Raphinha foram os mais acionados. Por isso, o Brasil procurou espaços mais pelo setor esquerdo. No outro flanco, Abner avançava pouco, enquanto Savinho e Igor Jesus eram participativos, mas pouco efetivos.

Vinicius Júnior, com uma finalização na trave, e Gerson em chute da entrada da área que obrigou Romo a fazer grande defesa, quase abriram o marcador. Mas foi numa cobrança de falta que saiu o primeiro gol. Aos 42, Raphinha bateu da entrada da área pela esquerda, a bola bateu no poste esquerdo e entrou.

Partida é paralisada nos acréscimos por motivo inusitado

A boa atuação e a vantagem parcial foram alento. Porém, mal começou o segundo tempo, veio o primeiro baque. Com apenas um minuto de jogo, a zaga da Seleção deu bobeira, Savarino ajeitou e Segovia, em chute forte, mandou no ângulo direito de Ederson para empatar. Para piorar, aos 15, veio o segundo baque: Vini Jr. foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti, com a ajuda do VAR. Na cobrança ruim do atacante do Real Madrid, Romo espalmou, e Vini chutou o rebote para fora.

Confira a classificação das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026

O Brasil não se abateu, mas a dificuldade para furar a defesa venezuelana se manteve ao longo do segundo tempo. Assim, Dorival Júnior tratou de promover uma série de mudanças na frente. Paquetá, Luiz Henrique, Martinelli e Estêvão entraram, mas pouco puderam fazer. No fim, o empate de 1 a 1 se confirmou.

O que vem pela frente para a Seleção Brasileira

Agora, a Seleção Brasileira começa a preparação para o último jogo do ano. Na próxima terça-feira (19) o time encara o Uruguai, às 21h45m (de Brasília), em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias. Para a partida, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Vanderson, que tomou o terceiro cartão amarelo diante da Venezuela e está suspenso. Os venezuelanos, por sua vez, encaram o Chile, em Santiago.

Raphinha festeja o gol marcado diante da Venezuela, pelas Eliminatórias: tropeço da seleção brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️Saiba os salários dos titulares da Seleção Brasileira

✅ FICHA TÉCNICA

VENEZUELA 1 x 1 BRASIL

11ª RODADA - ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 14 de novembro de 2024, às 18h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Monumental, em Maturín (VEN).

🥅 Gols: Raphinha (42'/1ºT ), Segovia (1'/2ºT).

🟨 Cartões amarelos: Murillo, Romo e Cásseres (VEN); Vanderson e Martinelli (BRA).

🟥 Cartão vermelho: Alexander González

⚽ ESCALAÇÕES

VENEZUELA (Técnico: Leandro Cufré - auxiliar)

Romo; Aramburu, Rubén Ramirez, Wilker Ángel e Miguel Navarro; Herrera (Cásseres), José Martínez (Rincón) e Savarino; Murillo (Segovia), Bello (Alexander Gonzalez) e Rondón (Cadiz).

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Estêvão); Bruno Guimarães (Gabriel Martinelli), Gerson e Raphinha; Vini Jr., Savinho (Lucas Paquetá) e Igor Jesus (Luiz Henrique).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL).

🚩 Assistentes: David Fuentes e Miguel Roldan (COL).

4️⃣ Quarto árbitro: Bismark Santiago (COL).

🖥️ VAR: John Perdomo (COL).