Venezuela x Brasil é paralisado nos acréscimos por motivo inusitado; veja

Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 20:17 • Rio de Janeiro (RJ)

A partida entre Venezuela e Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, foi paralisada nos acréscimos do segundo tempo por um motivo inusitado. Durante um ataque da Seleção Brasileira, o sistema de irrigação foi acionado no estádio Monumental de Maturín, e o árbitro interrompeu o jogo desta quinta-feira (14).

Com um a mais em campo, a Seleção Brasileira pressionava nos minutos finais buscando o segundo gol que daria a vitória à equipe de Dorival Jr. Aos 48 minutos, após um escanteio cobrado pelo Brasil, a irrigação foi ligada no estádio, o que causou revolta nos jogadores brasileiros.

Raphinha e Vini Jr reclamaram da situação com o quarto árbitro e um membro da delegação brasileira que estava no banco de reservas foi expulso. A partida foi reiniciada dois minutos depois, já com a irrigação desligada, mas a Seleção Brasileira não conseguiu chegar ao segundo gol e o placar terminou empatado em 1 a 1.