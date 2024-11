Dorival Júnior durante Convocação da Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







01/11/2024 - Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (1), o técnico Dorival Jr. convocou a Seleção Brasileira para os próximos dois confrontos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O comandante divulgou a lista de 23 jogadores e comentou a volta de Vini Jr. após perder a Bola de Ouro.

– Eu tive uma conversa com ele um dia antes, não após. Prefiro fazê-lo agora pessoalmente. Na minha opinião, uma situação injusta, até porque é uma premiação individual. E se teve, dentro de uma premiação individual, um atleta que tenha sido decisivo, agudo, letal, e que o seu talento foi mostrado para o mundo todo, eu acredito que tenha sido nessa última temporada justamente ele. Nada contra quem acabou ganhando o prêmio, muito pelo contrário, o reconhecimento dos grandes atletas do futebol mundial espanhol nessa última temporada, um garoto que vem se destacando muito. Porém, o Vinícius, pelo trabalho que fez, eu acredito que deveria ter tido uma atenção um pouco diferente.

– Por outro lado, eu vejo que o maior prêmio, talvez, que o Vinícius tenha ganhado, tenha sido o reconhecimento e o respeito do seu povo. Eu acho que a grande maioria do povo brasileiro percebeu a injustiça ou o tamanho dela que havia sido feita com um atleta que, por merecimentos, com certeza, poderia ter tido essa premiação. Eu sempre acreditei que o futebol, por ser um esporte coletivo, seja um esporte onde nós deveríamos premiar coletivamente uma equipe. E para todos nós soa também como um desafio, para que nós possamos premiar, e aí sim coletivamente, a todos os brasileiros, se Deus quiser, daqui a algum tempo, na definição e na decisão de uma Copa do Mundo. É essa torcida que fica, entendendo naturalmente a expectativa que foi gerada e criada, mas, acima de tudo, confiando e acreditando que um atleta como o Vinícius, ele terá ainda outras temporadas para confirmar aquilo que todos nós sabemos, que ele foi o maior atleta dessas últimas competições, até porque ele, sim, foi um cara decisivo em muitos momentos.

O Brasil vem embalado depois de duas vitórias consecutivas pela primeira vez nessa eliminatória. O time de Dorival venceu o Chile por 2 a 1, em Santiago, e em seguida, goleou o Paraguai por 4 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília. Com os resultados, a Seleção deu um salto da tabela, e agora ocupa a quarta posição, com 16 pontos.

A preparação acontecerá em duas etapas: o primeiro treinamento será realizado em Belém, entre os dias 11 e 13 de dezembro, antes da viagem para Maturin, na Venezuela, onde a Seleção enfrentará os venezuelanos no dia 14, às 18h.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

14/11 - Venezuela x Brasil - 18h (horário de Brasília) - Eliminatórias da Copa do Mundo

19/11 - Brasil x Uruguai - 21h45 (horário de Brasília) - Eliminatórias da Copa do Mundo

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmerias)

Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmerias) Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Mônaco), Abner (Lyon), Guilherme Arana (Atlético-MG)

Danilo (Juventus), Vanderson (Mônaco), Abner (Lyon), Guilherme Arana (Atlético-MG) Zagueiros: Murillo (Nottingham Forest), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Murillo (Nottingham Forest), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG); Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham); André (Fluminense); Gerson (Flamengo); Rodrygo (Real Madrid); Andreas Pereira (Fulham); Raphinha (Barcelona)

Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham); André (Fluminense); Gerson (Flamengo); Rodrygo (Real Madrid); Andreas Pereira (Fulham); Raphinha (Barcelona) Atacantes: Estêvão (Palmeiras), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vini Jr (Real Madrid); Luiz Henrique (Botafogo); Igor Jesus (Botafogo);