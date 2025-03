Dorival explica Matheus Cunha na Seleção:’Tem regularidade e reconhecimento’

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, explicou a covocação do atacante Matheus Cunha para as Eliminatórias da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (06), durante entrevista coletiva, no Rio de Janeiro.

O jogador fez parte da lista final dos 23 convocados para os jogos contra a Colômbia, no dia 20 de março, às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Depois, encara a Argentina, às 21h, no dia 25 de março, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

-Matheus vem desenvolvendo já há algum tempo. Vem tendo regularidade e reconhecimento. Todas as observações feitas foram muito positivas em relação às atuações e ao comportamento. É uma função que, de repente, ele possa ser útil. Dentro dessa formação que nós temos, vários jogadores atuam em vários setores do campo. Então, por isso, fica até difícil uma nomenclatura entre meias e atacantes - explicou o técnico.

Com Neymar, Dorival Júnior convoca 23 jogadores para a disputa das Eliminatórias da Copa. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Matheus Cunha, do Wolverhampton, já soma 13 gols no Campeonato Inglês, sendo o artilheiro do time na competição. Na temporada, são 15 gols e quatro assistências em 29 jogos.

Ele foi convocado pela última vez na Seleção em outubro de 2023, quando o time era comandado por Fernando Diniz. Ou seja, é a primeira oportunidade dele na Era Dorival Júnior.

Agenda da Seleção Brasileira:

A Seleção vai permancer em Brasília até o dia 24 de março. Ou seja, vai seguir viagem para Buenos Aires apenas um dia antes da partida no Monumental de Núñez.

Portanto, todos os treinos serão realizados nos Estádios Bezerrão e Mané Garrincha, em Brasília.

A Seleção Brasileira vem de dois empates por 1 a 1 na competição, contra a Venezuela e Uruguai. O Brasul ocupa a quinta posição na tabela, com 18 pontos.