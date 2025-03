Dorival confirma Seleção com Wesley e Matheus Cunha contra a Argentina

O técnico Dorival Júnior confirmou que fará seis mudanças na Seleção que irá enfrentar a Argentina nesta terça-feira (25), em Buenos Aires, a partir das 21h (de Brasília). Além das mudanças obrigatórias no gol, na zaga e no meio-campo, o treinador mudará a lateral-direita e o ataque. Wesley e Matheus Cunha serão titulares.

continua após a publicidade

➡️Seleção vai à Argentina mais leve do que quando chegou a Brasília

As mudanças foram confirmadas pelo próprio treinador. Ele optou por Wesley na lateral-direita, na vaga de Vanderson, e por Matheus Cunha no ataque, no lugar de João Pedro. Além de João Pedro, Cunha ganhou a concorrência também de Savinho, que chegou a ser testado entre os titulares no treino de domingo.

— O Matheus tem liberdade de movimentação, juntamente com o Vini Jr, ora como atacante, ora como meia-atacante. Vai depender muito de como a Argentina vai se movimentar em campo — explicou Dorival, sobre a escolha do atacante para iniciar pela Seleção diante da Argentina.

continua após a publicidade

— Wesley vem num processo de evolução. Vanderson fez uma boa partida (contra a Colômbia), marcou um dos jogadores mais perigosos do futebol mundial neste momento, fez uma partida importante. Quando o Wesley entrou nós ganhamos um pouco mais, até porque o Vanderson esgotou um pouco também. Espero que o Wesley consiga manter o mesmo nível que vem mostrando no Flamengo — analisou o técnico da Seleção Brasileira.

Assim, a escalação do Brasil que encara a Argentina terá Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Rodrygo; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.

continua após a publicidade

Dorival comanda último treino da Seleção antes do jogo com a Argentina

Dorival concedeu entrevista na manhã desta segunda-feira (24), minutos antes de comandar o último treino antes do jogo do Brasil com a Argentina. A atividade aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Ao todo, a Seleção Brasileira realizou seis treinos na capital federal, mas apenas cinco deles com o elenco completo — na segunda-feira (17), dia da apresentação do grupo, apenas metade do elenco foi a campo.

Além disso, metade das atividades foram com elencos distintos. Com as saídas de Alisson e Gerson (cortados), e de Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães (suspensos), os jogadores Weverton, Beraldo, João Gomes e Éderson foram chamados. Eles começaram a treinar com o grupo apenas no sábado.