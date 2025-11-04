A primeira vez a gente nunca esquece. Foi assim que o lateral-esquerdo Luciano Juba se sentiu na tarde da última segunda-feira, quando ouviu o técnico Carlo Ancelotti anunciar seu nome na lista de convocados para os amistosos da seleção brasileira contra Senegal e Tunísia. Um momento que ele vai guardar para o resto da vida.

E Juba não viveu essa alegria sozinho. Cercado de amigos, do filho Gael e da esposa Yasmin, Juba comemorou o momento como se fosse um título, e não é para menos. Afinal, a menos de um ano para a Copa do Mundo, chegou o reconhecimento do alto nível de desempenho demonstrado pelo camisa 46 ao longo desta temporada.

Até o atacante Tiago, companheiro de time, estava reunido na frente da televisão à espera do anúncio de Ancelotti. Depois da convocação, foi uma verdadeira explosão de alívio e felicidade [assista abaixo].

Juba se pronuncia depois da convocação

Enquanto a ficha ainda caía, Luciano Juba fez um texto de agradecimento nas redes sociais e disse ter realizado um sonho de criança.

"Desde criança, abri mão de muita coisa para me profissionalizar no futebol. Por mais que estivesse distante, nunca desisti de lutar pelos meus objetivos e sonhar cada vez mais alto. Hoje posso dizer que realizo meu sonho de criança de ter a honra de vestir a camisa da Seleção Brasileira e vou dar o meu máximo para representar meu país. Vamos juntos, Brasil! Agradeço demais todo o apoio da minha família, amigos, staff e companheiros do Bahia. Sem vocês, esse momento não seria possível".

Vale lembrar que o Brasil entra em campo às 13h do dia 15 de novembro (horário de Brasília), um sábado, quando enfrenta a seleção de Senegal, em Londres. Já no dia 18, às 16h30, a equipe de Ancelotti joga contra a Tunísia em Lille, na França.

Juba comemora gol do Bahia contra o Santos; lateral foi convocado por Ancelotti para a Seleção (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

