A Seleção Brasileira irá enfrentar a Argentina no Monumental de Núñez, em março, pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O estádio do River Plate, que foi palco da final da Libertadores do ano passado, é o maior da Argentina e tem capacidade para 84 mil torcedores.

A informação do palco do jogo foi divulgada pelo diário esportivo argentino "Olé", que informou ainda que a partida acontecerá às 21h. O jogo já estava previamente marcado para o dia 25 de março, uma terça-feira.

Com 18 pontos em 12 partidas, a Seleção Brasileira ocupa atualmente a 5ª colocação na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Os seis primeiros colocados asseguram vaga direta ao Mundial, enquanto o 7º na tabela terá de encarar uma repescagem. Atualmente, o posto é ocupado pela Bolívia, que tem 13 pontos.

A Argentina, por sua vez, lidera a tabela de classificação, e pode garantir a classificação matemática para a Copa justamente no duelo com o Brasil. Os argentinos têm 25 pontos e, a depender dos resultados, tem chance de abrir uma vantagem inalcançável pelo sétimo colocado.

Antes, Seleção Brasileira jogará no Mané Garrincha

Cinco dias antes de encarar a Argentina no Monumental de Núñez, a Seleção Brasileira enfrentará a Colômbia no Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada das Eliminatórias. O jogo será em 20 de março, uma quinta-feira.

Será a segunda vez que o estádio localizado em Brasília receberá a Seleção neste qualificatório. A CBF optou pelo local após não conseguir levar o jogo para as cidades de sua preferência: Porto Alegre, a primeira opção, está com o Beira-Rio e a Arena do Grêmio reservados para shows. As alternativas eram o Morumbi e a Neo Química Arena, em São Paulo, e o Maracanã, no Rio. Mas a Seleção Brasileira queria que os estádios fossem cedidos por até duas semanas, o que foi rechaçado pelos clubes mandantes.