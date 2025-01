Comandada por Arthur Elias, a seleção brasileira feminina se prepara para um ano de muitos desafios após 2024 de conquistas. Um dos principais campeonatos de 2025 é a Copa América Feminina, que será realizada no Equador entre os dias 12 de julho e 2 de agosto.

O Brasil Feminino entrará em campo em abril com amistosos contra os Estados Unidos. Até o momento, as datas já confirmadas da seleção brasileira são para amistosos e Copa América Feminina. A CBF não divulgou outras informações como datas para convocações e prazos. Veja o calendário do Lance! com os próximos jogos do Brasil em 2025.

Calendário - Jogos da seleção brasileira feminina em 2025

05/04/25 Estados Unidos x Brasil Amistoso 08/04/25 Brasil x Estados Unidos Amistoso 13/07/25 Brasil x Venezuela Copa América Feminina 16/07/25 Bolívia x Brasil Copa América Feminina 22/07/25 Paraguai x Brasil Copa América Feminina 25/07/25 Brasil x Colômbia Copa América Feminina

Gabi Portilho sobre defender a Seleção: 'Momento mágico e único'

Em entrevista exclusiva ao Lance!, a atacante Gabi Portilho comentou sobre a realização do sonho de defender a seleção brasileira feminina, principalmente na Olimpíada de Paris.

- É um momento mágico e único. O futebol feminino brasileiro é muito forte, tem muitas atletas com potencial que poderiam estar lá. É muito competitivo você estar lá. Então, pra mim, é extremamente especial. Toda vez que eu vou, eu busco vestir a camisa de verdade e dar o meu melhor. Porque você chegar lá pode parecer até ser fácil, mas se manter é mais difícil. Então, eu dou o meu melhor. Quando eu tive essa oportunidade das Olimpíadas foi um sonho. Jamais imaginei estar por tudo que eu vivi já na seleção. É algo que eu valorizo muito.

Atualmente no Gotham FC após cinco temporadas pelo Corinthians Feminino, Gabi ainda exaltou a oportunidade de conviver com Marta, principal nome da seleção brasileira feminina. Além disso, projetou a Copa América e também a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil.

- Eu acho que essa Copa América vai ser muito importante pensando lá na frente. Vai ser uma boa preparação pra Copa do Mundo em casa, porque não vai ser fácil. A gente sabe como é a força de uma Copa do Mundo, né? Então, primeiro pensar agora na Copa América. Se preparar bem. Ver as convocações do Arthur.

A atacante também falou sobre a importância de uma vitória na Copa do Mundo. Para ela, é a chance de o Brasil 'trazer o futebol para casa' após o ocorrido no Mundial de 2014 e a derrota amarga sofrida pela Seleção masculina.

- Eu sempre falei que o Arthur vai levar essa Copa do Mundo em casa. E eu acredito muito nisso. Até pra desfazer a imagem de ter Copa do Mundo em casa, como foi masculino. E trazer o futebol pra casa.