Seleção Brasileira Sub-20 é humilhada pela Argentina no Sul-Americano

A Seleção Brasileira Sub-20 estreou fazendo fiasco no Sul-Americano Sub-20, disputado na Venezuela e que dá quatro vagas para a Copa do Mundo da categoria. Nesta sexta-feira (24), no clássico com a Argentina, válido pela 1ª rodada do Grupo B, a equipe do técnico Ramon Menezes foi goleada por 6 a 0, em Valencia. Subiabre, Echeverri (2), Ruberto (2) e Hidalgo marcaram os gols. Antes, no outro jogo da chave, o Equador derrotou a Bolívia por 2 a 1.

Como foi o jogo

A Seleção Brasileira Sub-20 teve um início pavoroso. Desorganizada defensivamente e errando passes na saída de jogo, a equipe sofreu três gols em apenas dez minutos. Subiabre fez o primeiro ao chutar livre da entrada da área aos 6, Echeverri ampliou no minuto seguinte, e Ruberto marcou o terceiro, aos dez. Foi só a partir daí que o time do técnico Ramon Menezes se encontrou na partida e conseguiu equilibrar as ações de jogo. Ainda assim, passou o primeiro tempo praticamente sem assustar o goleiro Santino — houve um único chute em direção à meta argentina.

Tentando mudar o panorama da partida e a apatia do time, Ramon Menezes voltou para o segundo tempo com três mudanças na Seleção Sub-20: as entradas de Gabriel Moscardo, Leandrinho e Deivid Washington. Só que o que estava ruim, piorou. Aos 6, o goleiro Robert, do Atlético-MG, falhou e deixou a bola passar ao seu lado em chute de Ruberto. Dois minutos depois, Echeverri fez 5 a 0. E, de cabeça, Hidalgo sacramentou o fiasco, marcando o sexto gol.

O que vem pela frente para a Seleção Sub-20

Agora, a Seleção Brasileira Sub-20 vai tentar se recuperar da humilhação na estreia do Sul-Americano em jogo com a Bolívia. No domingo, novamente em Valencia, as duas equipes que perderam na estreia se enfrentam às 18h (de Brasília). Argentina e Colômbia fazem o outro jogo do Grupo B, às 20h30m (de Brasília), com o Equador folgando na rodada.

No Grupo A, o Paraguai estreou vencendo o Peru por 2 a 1, enquanto o Chile venceu a Venezuela pelo mesmo placar. Os jogos aconteceram na quinta-feira (23). Neste sábado, o Chile enfrenta o Uruguai, e o Peru encara a Venezuela.

Seleção Brasileira Sub-20 perdeu para a Argentina na estreia do Sul-Americano (Foto: Juan Barreto/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 0 x 6 ARGENTINA

SUL-AMERICANO SUB-20 - 1ª RODADA - GRUPO B

🗓️ Data e horário: 24 de janeiro de 2025, 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Misael Delgado, em Valencia (VEN)

🥅 Gols: Ian Subiabre (6'/1ºT), Echeverri (7'/1ºT), Ruberto (10'/1ºT), Ruberto (6'/2ºT), Echeverri (8'/2ºT), Hidalgo (33'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Carrizo (ARG)

⚽ ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Ramon Menezes)

Robert; Igor, Jair, Arthur e Zé Guilherme (Gabriel Moscardo); Alisson (Nathan Fernandes), Pedro Henrique e Breno Bidon; Rayan (Leandrinho), Kauan e Wesley (Deivid Washington).

ARGENTINA (Técnico: Diego Placente)

Santino; Gimenez, Barreto, Gorosito e Ian Subiabre; Tobias Ramirez, Delgado (Obregon), Valentino Acuña (Gerez) e Echeverri (Mastantuono); Carrizo (Hidalgo) e Ruberto.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Derlis López (PAR)

🚩 Assistentes: José Villagra (PAR) e Luis Onieva (PAR)