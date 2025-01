ANÁLISE – Seleção Sub-20 prova que ainda existe bobo no futebol

Gabriel Moscardo é um dos poucos jogadores da Seleção Brasileira Sub-20 que disputa o Sul-Americano que atua em um clube do exterior. Por opção do técnico Ramon Menezes, começou a partida diante da Argentina nessa sexta-feira (24) no banco. Moscardo entrou no time na volta do intervalo, quando o Brasil já perdia por 3 a 0. Esteve em campo nos 45 minutos que se seguiram, quando se sabia que a Seleção Sub-20 já estava derrotada. O que não se sabia é que o time tomaria mais três gols, encerrando a partida com um vexatório 6 a 0.

É louvável que Gabriel Moscardo tenha tido postura de dar entrevista após a partida. Pediu desculpas à torcida e prometeu que o time “não vai baixar a cabeça”. Duas coisas que o torcedor brasileiro que àquela altura ainda estava diante da TV minimamente esperava ouvir. O problema é que nessa mesma entrevista Moscardo afirmou que a Seleção Brasileira Sub-20 “deu o máximo, se entregou” diante da Argentina.

Aí fica a pergunta: dá para acreditar que o pedido de desculpas e a promessa foram sinceras, sendo que elas foram dadas na mesma fala em que se faz uma avaliação completamente descolada da realidade?

Tudo o que a Seleção Sub-20 não fez diante da Argentina na estreia do Sul-Americano foi se entregar. O time foi apático do início ao fim. Tomou três gols nos primeiros dez minutos de jogo, e outros dois nos dez minutos iniciais do segundo tempo. Sorte de Ramon Menezes que seu congênere no reservado argentino não se deu conta que o goleiro dele estava em campo sem função, porque se tivesse visto isso teria tirando o guarda meta para colocar mais um atacante.

Desfalques da Seleção Sub-20 não justificam o vexame

Pode-se fazer ressalvas sobre o time que está na Venezuela para a disputa do Sul-Americano. É verdade que os principais jogadores da categoria não foram liberados pelos clubes, que alguns se lesionaram durante a preparação, e que essa Seleção Sub-20 não é o suprassumo da nossa base. Mas nada disso explica uma derrota vexatória como os 6 a 0 para a Argentina.

Placares com diferenças acachapantes desse tipo são vistas quando um time é muito melhor que o outro ou tem história muito superior. E sabemos que, por mais que a fase seja ruim e aparentemente interminável, nenhuma seleção no mundo tem patamar tão acima do Brasil.

E, diante de uma potência como a Argentina, nem a malfadada frase “não existe mais bobo no futebol” pode ser usada.

Bom, a não ser que se trate do torcedor brasileiro. Esse vem sendo feito de bobo há anos.