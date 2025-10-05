menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Richarlison alcança marca expressiva na Premier League pelo Tottenham

"Pombo" chegou ao jogo de número 250 no Campeonato Inglês no sábado (4), quando saiu do banco na vitória por 2 a 1 sobre o Leeds United

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 05/10/2025
10:56
Richarlison - Tottenham x Burnley
imagem cameraRicharlison comemora gol pelo Tottenham na Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)
O atacante Richarlison, do Tottenham, atingiu uma marca em sua carreira na Premier League. O "Pombo" chegou ao jogo de número 250 no Campeonato Inglês no sábado (4), quando saiu do banco na vitória por 2 a 1 sobre o Leeds United.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ele é o quinto brasileiro a atingir esse número de partidas na competição. Além dele, Willian (327), Ederson (276), Fernandinho (264) e Firmino (256) atingiram a marca. O outro que está mais próximo de chegar à marca dos 250 jogos na Premier League é o goleiro Alisson, do Liverpool, que atualmente tem 235 partidas.

— Fico muito feliz por completar essa marca na Premier League. Sempre sonhei em estar aqui, e me tornar um dos brasileiros com mais jogos e mais gols da maior liga do mundo é uma honra pra mim — disse Richarlison.

— Melhor ainda que vencemos um jogo difícil hoje contra o Leeds, então agora é comemorar o resultado, esse feito e chegar bem na seleção para a Data Fifa — completou.

História de Richarlison na Premier League

Richarlison comemora gol pelo Tottenham na Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)
Atualmente no Tottenham, Richarlison está na Premier League desde 2017, quando foi vendido pelo Fluminense ao Watford. Na temporada seguinte, foi contratado para defender o Everton, onde ficou até 2022. Poucos meses antes da Copa do Mundo, o brasileiro acertou com os Spurs em transferência que teria custado 50 milhões de libras.

Richarlison foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira nesta Data Fifa. Com o término das Eliminatórias, em que o Brasil terminou na quinta posição, com 28 pontos, a CBF marcará uma série de amistosos. Os dois primeiros acontecem neste mês, ambos na Ásia. A Seleção encara a Coreia do Sul, em Seul, no próximo dia 10. Posteriormente, enfrenta o Japão, no dia 14, em Tóquio.

circulo com pontos dentroTudo sobre

