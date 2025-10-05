Richarlison alcança marca expressiva na Premier League pelo Tottenham
"Pombo" chegou ao jogo de número 250 no Campeonato Inglês no sábado (4), quando saiu do banco na vitória por 2 a 1 sobre o Leeds United
O atacante Richarlison, do Tottenham, atingiu uma marca em sua carreira na Premier League. O "Pombo" chegou ao jogo de número 250 no Campeonato Inglês no sábado (4), quando saiu do banco na vitória por 2 a 1 sobre o Leeds United.
Ele é o quinto brasileiro a atingir esse número de partidas na competição. Além dele, Willian (327), Ederson (276), Fernandinho (264) e Firmino (256) atingiram a marca. O outro que está mais próximo de chegar à marca dos 250 jogos na Premier League é o goleiro Alisson, do Liverpool, que atualmente tem 235 partidas.
— Fico muito feliz por completar essa marca na Premier League. Sempre sonhei em estar aqui, e me tornar um dos brasileiros com mais jogos e mais gols da maior liga do mundo é uma honra pra mim — disse Richarlison.
— Melhor ainda que vencemos um jogo difícil hoje contra o Leeds, então agora é comemorar o resultado, esse feito e chegar bem na seleção para a Data Fifa — completou.
História de Richarlison na Premier League
Atualmente no Tottenham, Richarlison está na Premier League desde 2017, quando foi vendido pelo Fluminense ao Watford. Na temporada seguinte, foi contratado para defender o Everton, onde ficou até 2022. Poucos meses antes da Copa do Mundo, o brasileiro acertou com os Spurs em transferência que teria custado 50 milhões de libras.
Richarlison foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira nesta Data Fifa. Com o término das Eliminatórias, em que o Brasil terminou na quinta posição, com 28 pontos, a CBF marcará uma série de amistosos. Os dois primeiros acontecem neste mês, ambos na Ásia. A Seleção encara a Coreia do Sul, em Seul, no próximo dia 10. Posteriormente, enfrenta o Japão, no dia 14, em Tóquio.
