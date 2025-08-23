Richarlison brilha, e Tottenham bate Manchester City fora de casa pela Premier League
"Pombo" foi um dos principais nomes do triunfo dos Spurs no Etihad Stadium
- Matéria
- Mais Notícias
O Tottenham venceu o Manchester City por 2 a 0, neste sábado (23), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em duelo válido pela segunda rodada da Premier League. Com duas assistências, Richarlison foi um dos principais nomes do triunfo dos Spurs fora de casa. Os gols foram marcados por Brennan Johnson e João Palhinha.
Relacionadas
- Fora de Campo
Web critica arbitragem no jogo entre Manchester City e Tottenham: ‘Não é só no Brasil´
Fora de Campo23/08/2025
- Fora de Campo
Torcedores do City questionam Ederson no banco contra Tottenham: ‘Não existe’
Fora de Campo23/08/2025
- Futebol Internacional
Olho no Lance!: 5 jogos do futebol internacional para assistir neste fim de semana
Futebol Internacional23/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, o City deixou a liderança e parou na quarta colocação do Campeonato Inglês. Do outro lado, o Tottenham assumiu o primeiro lugar, com seis pontos.
Na rodada de abertura, a equipe de Pep Guardiola venceu o Wolverhampton por 4 a 0, enquanto os londrinos superaram o Burnley num 3 a 0, onde Richarlison balançou as redes duas vezes e ajudou na construção da jogada do gol de Brennan Johnson. O segundo gol do "Pombo", inclusive, foi uma pintura de voleio, semelhante ao tento que anotou pela Seleção Brasileira diante da Sérvia, na Copa do Mundo de 2022.
Como foi a partida entre Manchester City e Tottenham?
Primeiro tempo
Mesmo fora de casa, o Tottenham conseguiu ter o domínio dos primeiros 45 minutos do jogo. A equipe de Thomas Frank não deixou o Manchester City criar muitas chances e, quando perdia a bola, utilizou a pressão alta para recuperar a posse rapidamente. Richarlison, inclusive, teve grande papel na marcação dos Spurs no início da partida.
Ainda aos 15 minutos, Ait Nouri sentiu dores, voltou a jogar, mas precisou ser atendido e substituído por Aké. Depois, o City conseguiu sair mais para o jogo e conseguiu movimentar o time, mesmo com poucas chances. Até que, aos 35 minutos, o Tottenham abre o placar no Etihad Stadium.
Richarlison recebeu uma bola em velocidade pela direita, chega perto da grande área e cruza para o meio; o atacante Brennan Johnson finalizou de primeira para o fundo da rede. O árbitro chegou a marcar posição de impedimento do "Pombo" no começo da jogada, mas após a revisão, o VAR validou o gol do galês.
Pouco depois, o Tottenham marcou o segundo. A defesa do Manchester City sai trocando passes dentro da própria área, James Trafford toca errado após pressão de Richarlison, o brasileiro ameaça o chute, dribla e o goleiro consegue sair nos pés do centroavante. Porém, na sobra, João Palhinha finaliza e amplia para os Spurs.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o Manchester City entrou em campo tentando pressionar ao máximo para induzir o Tottenham a cometer erros, mas os londrinos conseguiram voltar a controlar o jogo. O trio Sarr, Palhinha e Bentancur domina o jogo e faz o ataque funcionar, com destaque para Richarlison.
Depois de algumas mudanças, como a entrada de Bernardo Silva, Foden e Rodri, e a saída dos destaques do ataque do Tottenham, o City passou a comandar as ações com a posse de bola. Na reta final da partida, os Spurs desceram para o primeiro terço do campo e defender a própria meta, vendo apenas o time de Guardiola jogar.
Porém, não foi o suficiente. O Tottenham ainda teve a melhor chance no segundo tempo com Solanke: o centroavante puxou o contra-ataque e bateu cruzado, mas Trafford espalmou; na sobra, Odobert cabeceia e o goleiro salvou mais uma vez.
O que vem por aí?
Agora, o City visitará o Brighton no próximo domingo (31), às 10h (de Brasília), em busca de reassumir a liderança da Premier League. Do outro lado, o Tottenham recebe o Bournemouth em Londres no sábado (30), às 11h.
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 0 x 2 Tottenham
2ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 08h30 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
🕴️Arbitragem: Peter Bankes (árbitro); Edward Smart e Blake Antrobus (auxiliares); Andrew Kitchen (quarto árbitro)
📺VAR: Andy Madley (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)
🥅 Gols: Brennan Johnson, 35'/1ºT (0-1); João Palhinha 45'+2/1°T (0-2)
🟨 Cartões amarelos: Brennan Johnson, Romero e Richarlison (TOT); Nico González (MCI)
🟥 Cartões vermelhos: —
⚽ ESCALAÇÕES
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Trafford; Rico Lewis, Stones, Rúben Dias e Ait Nouri (Nathan Aké); Reijnders e Nico González (Rodri); Bobb (Phil Foden), Cherki (Bernardo Silva) e Marmoush (Jeremy Doku); Erling Haaland.
Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Spence; Sarr, Palhinha e Bentancur; Mohammed Kudus, Richarlison (Dominic Solanke) e Brennan Johnson (Odobert).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias