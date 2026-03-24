O atacante Antony, do Real Betis, vive um momento de preocupação às vésperas da Copa do Mundo. Deixado de fora da última convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, o brasileiro acumula atuações apagadas no Campeonato Espanhol e tem sua presença no Mundial cada vez mais ameaçada. Neste domingo (22), contra o Athletic Bilbao, foi substituído no intervalo após mais uma partida discreta.

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Antony soma 12 gols e nove assistências na temporada, números que não refletem seu momento atual. Nos últimos jogos, o ponta tem sido pouco eficaz e não consegue repetir o brilho que apresentou no início de sua passagem pelo Betis. A pubalgia que o jogador enfrenta há meses tem sido um dos principais obstáculos. A recuperação é lenta, e ele precisa realizar treinos específicos semanalmente para evitar desconfortos.

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O técnico Manuel Pellegrini tem utilizado Antony em rodízio, mas o próprio jogador deseja estar em campo para acumular minutos e recuperar a confiança. A preocupação com sua forma física é legítima, especialmente porque o atacante é visto como peça importante para os objetivos da equipe na reta final da temporada.

Antony comemorando o gol marcado na Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Antony tem forte concorrência na Seleção

Antony é um dos jogadores mais valiosos fora da lista de Ancelotti, avaliado em 40 milhões de euros (cerca de R$ 242 milhões). A ausência na convocação para os amistosos contra França e Croácia acendeu um alerta. Além dele, nomes como Neymar, Estêvão (lesionado) e Bruno Guimarães (também machucado) também ficaram de fora. A concorrência no ataque da Seleção é intensa, com Vini Jr, Raphinha, Gabriel Martinelli e João Pedro entre os favoritos.

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