Com baixa, Fortaleza avalia opções no meio-campo contra o Vasco

O Fortaleza recebe o Vasco na próxima quarta-feira (15), na Arena Castelão, valendo pela 28ª rodada da Série A. Sem o meio-campista Matheus Pereira, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, o time precisará buscar soluções para o embate.

Lucas Sasha e Matheus Rossetto, titulares na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, tendem a seguir no time. É ideal que a dupla participe da saída de bola e ache bons passes para o ataque, função muito exercida por Matheus Pereira quando ele atua como segundo volante.

Pensando na armação, o técnico Martín Palermo tem diversas opções no elenco. Diante do Juventude, por exemplo, Yeison Guzmán e Tomás Pochettino foram acionados no 2º tempo. Guzmán, que veste a camisa 10, ainda não disputou um jogo como titular no Tricolor.

Lucas Crispim e Lucca Prior, desfalques no triunfo por lesão, já voltaram a treinar com o grupo e podem ser novidades na escalação. Crispim foi o titular na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, com Lucas Sasha e Matheus Pereira completando o meio-campo.

Atuando em casa, o Fortaleza tem a vitória como cenário ideal na luta contra o rebaixamento. O time, que está em 18º lugar, soma 24 pontos. O Santos, primeira equipe fora do Z4, tem 28.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do triunfo contra o Juventude, o Fortaleza voltará a campo na quarta-feira (15). O adversário será o Vasco, na Arena Castelão, valendo pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).