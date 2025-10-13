Ex-Vasco avalia situação de Vegetti: ‘Tem que ir pro banco’

O atacante Vegetti vive a fase mais desafiadora desde que chegou ao Vasco. Sem marcar há sete partidas, o argentino enfrenta sua maior sequência sem gols pelo clube e começa a ter a titularidade questionada. Entre as vozes que analisaram o momento do camisa 99, o ex-lateral Ramon Motta destacou a importância do jogador no elenco, mas opinou que, neste momento, o atacante deve iniciar no banco.

continua após a publicidade

➡️ Rayan caminha passos de Adriano Imperador e tem futuro animador

Ramon Dino ponderou que a importância de Vegetti vai além dos gols, ressaltando sua liderança e comprometimento, mas reconheceu que o estilo de jogo atual da equipe sob comando de Fernando Diniz pede outras características.

— Primeiramente, eu acho que esse movimento de que o Vegetti não serve mais, para mim, não existe. O Vegetti foi, é e vai continuar sendo importante para o elenco do Vasco. A liderança que ele tem dentro do vestiário poucos têm ou pode ser o único que tenha dentro daquele vestiário. Porém, o momento dele não é boa. Isso é normal, todo atleta passa por essas fases, por essa gangorra de fases boas e ruins. Mas o jogo em si que o Diniz já implementou no elenco, um jogo mais de mais associação, de mais ataque ao espaço, de velocidade. E não é característica dele entregar esse tipo de jogo. Eu discordo quando falam que o Vegetti não ajuda na marcação. Pelo contrário. O Vegetti se mata de marcar, ajuda muito. Mas, realmente, quando tem que desenvolver um jogo mais elaborado com os pés, não é característica dele — disse o ex-jogador, que seguiu:

continua após a publicidade

— Eu acho que, hoje, sim depois da janela de verão europeu do meio do ano, o Vasco conseguiu boas peças e pode ter o Rayan sendo esse falso nove ali. Ele tem potência, altura para conseguir fazer gols de cabeça, como fez um antes do último jogo agora e quase fez o segundo de cabeça no início do segundo tempo contra o Vitória. É um jogador que ataca espaço, tem um jogo elaborado associado com os pés, finaliza muito bem, é potente, veloz e pode entregar o Vasco, hoje, mais do que o Vegetti entrega. Então, sem se desfazer do Vegetti, que pode te entregar uma estratégia diferente, eu acho sim que ele tem que ir para o banco.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Apesar da fase de seca, Vegetti segue sendo um dos líderes do elenco e uma das principais referências do Vasco desde sua chegada. A decisão sobre a titularidade ficará a cargo de Fernando Diniz, que vem alternando entre a confiança no argentino e a busca por novas soluções ofensivas.