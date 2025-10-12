Vasco traça estratégia para ter Paulo Henrique e Pumita

O Vasco traçou um plano para garantir a presença de Paulo Henrique e Puma Rodríguez na partida contra o Fortaleza, marcada para a próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Ambos os jogadores estão a serviço de suas seleções durante a Data Fifa, e o clube precisou ajustar toda a logística de viagem para tê-los disponíveis. A informação foi dada pelo "Ge".

Após atuar pela Seleção Brasileira na goleada sobre a Coreia do Sul, na última sexta-feira, Paulo Henrique seguirá diretamente do Japão para o Nordeste brasileiro. O Vasco providenciou um novo itinerário aéreo para o lateral-direito, que deixará Tóquio após o amistoso contra o Japão, na terça-feira. Ele fará escalas em Londres e Paris, chegando a Fortaleza no fim da tarde de quarta-feira, horas antes da partida.

Já o uruguaio Puma Rodríguez também terá uma programação especial. O clube ajustou o retorno do jogador para que ele chegue ao Brasil mais cedo. O lateral atua pela seleção do Uruguai na segunda-feira (13), contra o Uzbequistão, na Malásia, e é esperado em Fortaleza no início da tarde de quarta-feira.

Na última rodada de amistosos, Puma foi titular e atuou por 45 minutos na vitória sobre a República Dominicana, enquanto Paulo Henrique entrou no segundo tempo da goleada da Seleção sobre a Coreia do Sul.

