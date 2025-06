A chegada de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira anima os torcedores por um cenário próspero para a Canarinho na Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano, no entanto, terá que colocar a pentacampeã do mundo nos trilhos. Para Danilo, zagueiro do Flamengo, a Seleção "é uma bagunça".

- Hoje, hoje não. Quer dizer, no futebol acredito em tudo. É até difícil falar isso, porque vão falar que o capitão da Seleção Brasileira falou que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que está, se você olhar para a Seleção, é uma bagunça. Nós vamos ter um treinador novo agora, administrativamente nós estamos entregues a não sei o quê - iniciou Danilo em entrevista ao canal "RomárioTV".

Danilo, convocado para a Seleção, durante partida do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu acredito muito que de agora até 2026 as coisas possam melhorar muito. Isso passa pelos jogadores, pelo Ancelotti, pela capacidade de se blindar de tudo que é extracampo. A capacidade de se blindar das críticas, da expectativa, porque isso arrebenta - completou.

A entrevista de Danilo para o ex-jogador Romário foi em meados de maio. Na época, Ednaldo Rodrigues era o presidente da CBF. Deste então, a entidade mudou de presidente e a Seleção Brasileira conta com um novo treinador.

- Falar: 'Ah, o Brasil ganhou de 2 a 0, mas jogou mal'. Meu irmão, ganhou. 'Ah, o Brasil não está jogando bem'. Eu também quero jogar bem, todo mundo quer jogar bem, não quer passar dificuldade. Mas, entre não ganhar e jogando um futebol maneiro ou ganhar jogando bem, eu prefiro ganhar. Desculpa, eu sou desses - afirmou, em outro trecho.

Danilo foi convocado por Carlo Ancelotti para disputar os jogos contra Equador e Paraguai. Os jogos serão, respectivamente, nos dias 5 e 10 de junho. O segundo desafio será em casa, em São Paulo.