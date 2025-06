O Lance! conseguiu uma informação exclusiva e muito especial para os fãs de basquete brasileiros. Um dos principais jogadores da NBA vai aproveitar as férias da liga para visitar o Brasil pela primeira vez. Giannis Antetokumpo, ala-pivô do Milwaukee Bucks, desembarcará no Rio de Janeiro no próximo sábado (7).

A aventura do grego vai começar com a reabertura da quadra da Praça Cláudio Coutinho, no Leblon, zona sul do Rio. O espaço foi revitalizado pela casa de apostas Betano e terá a imagem do jogador gravada no solo. O dono da arte é o artista Neto 78.

Na terça-feira (4), Giannis vai viajar para São Paulo, onde assistirá a partida da Seleção Brasileira de Futebol, na Neo Química Arena, contra o Paraguai. O jogo é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Giannis Antetokumpo contará com ajuda de Neymar

Giannis vem para ao Brasil pela primeira vez na vida, e para isso, contará com a ajuda de um dos maiores jogadores da história do futebol. Ele vai utilizar o jatinho particular de Neymar para fazer o trajeto Rio-São Paulo e assistir o jogo da Seleção Brasileira.

O craque não foi convocado para a Seleção Brasileira, mas vai emprestar o jato para a estrela da NBA assistir o jogo, que marcará a estreia de Carlo Ancelotti em solo brasileiro.

Ele vem ao Brasil acompanhado da mãe e dos irmãos e com muita expectativa de aproveitar as duas cidades que vai visitar.